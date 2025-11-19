Zhi Dong Zhang enfrenta cargos por narcóticos y lavado de dinero

Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, compareció este miércoles ante un tribunal federal en Brooklyn enfrentando múltiples cargos en los estados de Nueva York y Georgia, que incluyen distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, así como delitos de lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Zhang lideraba una organización global dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos y otros países, además de lavar millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas.

“Se le imputa por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de drogas en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico”, señaló el Fiscal General Adjunto de EUA, Todd W. Blanche.

Según la acusación formal, Zhang operaba para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

Zhi Dong Zhang fue extraditado a México desde Cuba el pasado 23 de octubre para que horas después fuera entregado a Estados Unidos.

Su extradición a México se dio ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano, para posteriormente ser enviado a EUA por solicitudes de extradición de los distritos de Nueva York y Georgia.

Un día después de su traslado, compareció ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron los cargos correspondientes tanto a la acusación formal de Nueva York como a la de Georgia.

