Nacional

Zhi Dong Zhang enfrenta cargos por narcóticos y lavado de dinero

'Brother Wnag', extraditado desde Cuba, es acusado en EUA de traficar cocaína, metanfetaminas y fentanilo, además de lavar millones de dólares

Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, compareció este miércoles ante un tribunal federal en Brooklyn enfrentando múltiples cargos en los estados de Nueva York y Georgia, que incluyen distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, así como delitos de lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses aseguran que Zhang lideraba una organización global dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos y otros países, además de lavar millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas.

“Se le imputa por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de drogas en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico”, señaló el Fiscal General Adjunto de EUA, Todd W. Blanche.

Según la acusación formal, Zhang operaba para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

Zhi Dong Zhang fue extraditado a México desde Cuba el pasado 23 de octubre para que horas después fuera entregado a Estados Unidos.

Su extradición a México se dio ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano, para posteriormente ser enviado a EUA por solicitudes de extradición de los distritos de Nueva York y Georgia.

Un día después de su traslado, compareció ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron los cargos correspondientes tanto a la acusación formal de Nueva York como a la de Georgia.


