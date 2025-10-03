Cerrar X
Nuevo León

Abre Monterrey uno de los primeros altares de muertos de 2025

La ofrenda, instalada en el Pabellón Cultural del Palacio Municipal, fue diseñada bajo una modalidad inmersiva con proyecciones, sonido ambiental y aromas

  • 03
  • Octubre
    2025

El municipio de Monterrey se adelantó a las celebraciones del Día de Muertos al inaugurar uno de los primeros altares de la temporada en la ciudad. Se trata de una propuesta innovadora que combina tradición y tecnología, según se dijo en la apertura.

La ofrenda monumental, instalada en el Pabellón Cultural del Palacio Municipal, fue diseñada bajo una modalidad inmersiva, que permite al visitante vivir la experiencia a través de proyecciones, sonido ambiental, iluminación y aromas que recrean la atmósfera de la época.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 7.21.51 PM (3).jpeg

El montaje estuvo a cargo del maestro Juan Andrés González, reconocido diseñador de altares, junto con medio centenar de estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, quienes levantaron una obra de más de 260 metros cúbicos inspirada en la canción “Monterrey de mis amores” y en la antigua Plaza Zaragoza.

Además de los elementos tradicionales, el altar incluye un video mapping que rinde homenaje a figuras entrañables para los regiomontanos como Piporro, Pipo, Cepillín y Celso Piña.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 7.21.51 PM (1).jpeg

En la ceremonia de apertura participaron Silvia Nancy García, directora de Turismo es Cultura de Monterrey, y Ana Guzmán Medrano, directora de la Facultad de Artes Visuales, acompañadas de autoridades municipales y universitarias.

Con esta inauguración, Monterrey marca el inicio de la temporada de ofrendas en la metrópoli, reafirmando su interés por preservar las tradiciones mexicanas con propuestas artísticas que integran la memoria colectiva y las nuevas tecnologías.


