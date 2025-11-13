Abre Waldo Fernández comité del Partido Verde en Pesquería

Este jueves, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, encabezó la inauguración del nuevo Comité Municipal del Partido Verde, en Pesquería.

Estas acciones tienen como objetivo acercar la atención ciudadana a las familias de la localidad, además de fortalecer la organización territorial del partido.

En este evento, Fernández González destacó que en este comité servirá como punto de encuentro para fomentar la construcción de proyectos comunitarios, escuchar directamente las necesidades de la comunidad y consolidar el trabajo cercano con la gente.

“Este Comité es una casa abierta para todas y todos. Desde aquí iniciaremos una nueva etapa de organización y participación ciudadana en Pesquería”, señaló el Senador.

El Senador invitó a las y los ciudadanos a acercarse, participar y sumar esfuerzos para impulsar el bienestar del municipio.

