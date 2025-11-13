Cerrar X
image_ccd9364dbf
Nuevo León

Abre Waldo Fernández comité del Partido Verde en Pesquería

Estas acciones tienen como objetivo acercar la atención ciudadana a las familias de la localidad, además de fortalecer la organización territorial del partido

  • 13
  • Noviembre
    2025

Este jueves, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, encabezó la inauguración del nuevo Comité Municipal del Partido Verde, en Pesquería.

Estas acciones tienen como objetivo acercar la atención ciudadana a las familias de la localidad, además de fortalecer la organización territorial del partido.

En este evento, Fernández González destacó que en este comité servirá como punto de encuentro para fomentar la construcción de proyectos comunitarios, escuchar directamente las necesidades de la comunidad y consolidar el trabajo cercano con la gente.

“Este Comité es una casa abierta para todas y todos. Desde aquí iniciaremos una nueva etapa de organización y participación ciudadana en Pesquería”, señaló el Senador.

El Senador invitó a las y los ciudadanos a acercarse, participar y sumar esfuerzos para impulsar el bienestar del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

reunion_morena_ip_nl_inversiones_8ccfd83da9
Se reúnen Morena y la IP de NL para impulsar inversiones
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×