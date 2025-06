Abren álbum de recuerdos por el Día del Padre

Carlos de la Fuente

Papá, de ti heredé la dignidad de dar la cara en momentos difíciles. Me enseñaste que la firmeza debe ir acompañada de diálogo y humildad, y que los valores no son palabras, sino acciones.





Mauro Guerra Villarreal

De ti aprendí a poner el corazón en todo lo que queremos lograr; tu ejemplo me hizo aprender que la familia siempre es primero.

Gracias, papá, por tanto, por siempre estar ahí con una gran sonrisa.





Cecilia Robledo

Algo que disfrutábamos mucho era que llegara el fin de semana para hacer carne asada y platicar toda la familia; muchas veces nos amanecía y no nos dábamos cuenta de tan buenas pláticas que teníamos.

Claudia Caballero

Mi papá: El más trabajador, el que lo da todo por mí, el que me pasaba por el colegio, el que me llevaba al estadio de Rayados, el que me enseñó a chiflar y aprender cosas nuevas, el que me hablaba de futbol todos los días, el que me llevaba al PAN, el que me sigue consintiendo, el que va a Avispones a apoyar a sus nietos.

El que siempre está para apoyarme en todo, ese es mi PAPÁ. ¡TE AMO!

Aile Tamez

Papá siempre trabajando, pero los fines de semana no faltaban las idas al río, las carnes asadas con toda la familia. Amaba las vacaciones de acompañarlo a la oficina y, claro, cada que había oportunidad, una vuelta en el tráiler.

Myrna Grimaldo

Uno de los momentos que más recuerdo junto a mi padre es cuando me llevaba durante el fin de semana a su trabajo y, mientras él trabajaba, yo corría entre los escritorios de sus compañeros y me divertía usando las cosas de la oficina, mientras él avanzaba en su trabajo.

Itzel Castillo

Cuando era niña, esperaba con ansias las vacaciones porque era cuando podía disfrutar de mi papá. Íbamos a San Juan de los Lagos, y lo veía feliz, dedicado por completo a mí. Esos momentos valían oro y hoy los guardo en el corazón.

Miguel Lechuga

Mi jefe, mi ejemplo y uno de los pilares más grandes de mi vida. Gracias por enseñarme a no rajarme, a trabajar duro y a cuidar siempre a los míos.

Heriberto Treviño Cantú

Papá: Francisco Héctor Treviño González

Un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra.

Javier Caballero Gaona

Papá: Héctor Caballero García

Admiro a mi papá por su calidad humana.

Gabriela Govea López

Papá: David Govea Chavarin (+)

Tus enseñanzas las atesoro por siempre en mi corazón.

Perla Villarreal Valdez

Papá: Héctor Luis Villarreal Ramos (+)

Por su infinita paciencia y sus ganas siempre de hacer el bien por los demás.

Mike Flores

Desde niño, lo que más me gustaba era pasar tiempo con mi papá en el rancho; ese era y seguirá siendo uno de nuestros lugares favoritos. Ahí me divertía mucho con él y aprendí muchísimas cosas.

Baltazar Martínez

Como somos familia de comerciantes, disfrutaba cuando me llevaba con ella a Monterrey para hacer las compras para surtir los negocios y aprovechaba para llevarnos a comer o al cine.

Sandra Pámanes

Recuerdo cuando era niña y después en mi época de estudiante, me gustaba sentarme en un sillón que tenía en su cuarto y me ponía a ver televisión con él y me preguntaba cómo me iba en la escuela, en el trabajo. Le gustaba que le platicara y me daba consejos. Son momentos que recuerdo con mucha nostalgia.





