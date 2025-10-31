Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T091158_053_e34d6a97a0
Nuevo León

Aceleran Gobierno de Monterrey entrega de Tarjeta Regia Plus

De la Garza afirmó que se trabaja en conjunto con su equipo para acelerar la velocidad de la entrega masiva de este apoyo económico

  • 31
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Monterrey aceleró el proceso para realizar dos a tres entregas masivas de la Tarjeta Regia Plus por semana.

En un evento que se realizó en la planta baja del Palacio Municipal, el alcalde Adrián de la Garza y la titular del DIF, Gaby Oyervides, otorgaron otras mil tarjetas a igual número de mujeres, siendo este el segundo de la semana.

“El programa de Tarjeta Regia Plus “lo hacemos con mucho gusto con el fin de fortalecer nuestra ciudad" expresó el presidente municipal.

El edil expresó que tanto él como su equipo buscan que todos los programas lleguen a las mujeres que más lo necesitan.

TARJETA BAJOS 1.jpg

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, comentó que se acelerará la repartición.

"Va haber muchas entregas de Tarjeta Regia Plus en muy corto plazo, como fue la instrucción de nuestro alcalde Adrián de la Garza”, señaló el funcionario.

TARJETA BAJOS 4.jpg

Hasta el momento se tienen al menos ocho entregas masivas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_50794d2ebf
Llega 'Transformando Monterrey' a 6,000 casas pintadas
manuel_guerra_tortillera_5eb9a04402
Manuel Guerra inaugura 'Tortillería Móvil' gratuita en García
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T134548_048_0534a8fbb6
Afirma De la Garza que Tarjeta Regia Plus empodera a mujeres
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_31_at_10_59_22_PM_0406292ca4
Noche de Halloween llena calles de Monterrey con fiesta y dulces
G4p_Hmke_WIA_At_M7_I_fdde582618
Buscará Fuerza Regia título de la LNBP ante Diablos
G4lo_3bao_A_Axxc5_0261eb1ba0
México propone al APEC un plan ante desafíos de IA y demográficos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
publicidad
×