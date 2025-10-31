Aceleran Gobierno de Monterrey entrega de Tarjeta Regia Plus

El Gobierno de Monterrey aceleró el proceso para realizar dos a tres entregas masivas de la Tarjeta Regia Plus por semana.

En un evento que se realizó en la planta baja del Palacio Municipal, el alcalde Adrián de la Garza y la titular del DIF, Gaby Oyervides, otorgaron otras mil tarjetas a igual número de mujeres, siendo este el segundo de la semana.

“El programa de Tarjeta Regia Plus “lo hacemos con mucho gusto con el fin de fortalecer nuestra ciudad" expresó el presidente municipal.

El edil expresó que tanto él como su equipo buscan que todos los programas lleguen a las mujeres que más lo necesitan.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, comentó que se acelerará la repartición.

"Va haber muchas entregas de Tarjeta Regia Plus en muy corto plazo, como fue la instrucción de nuestro alcalde Adrián de la Garza”, señaló el funcionario.

Hasta el momento se tienen al menos ocho entregas masivas.

