Activan 'Alerta Regia' para avisar cuando el aire sea peligroso

Ante posibles episodios más graves de contaminación del aire en la Zona Metropolitana, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), fuente oficial del Gobierno del Estado, incorporó un nuevo sistema de alertas que avisará cuando la calidad del aire llegue a niveles críticos: muy mala o extremadamente mala.

Se trata de la iniciativa, llamada “Alerta Regia” la cual surge desde la ciudadanía, sin embargo, se alimenta de los datos del SIMA, además del Índice de Aire y Salud en México. A partir de esa información, se creó una escala de colores y categorías: Verde: buena calidad del aire; Amarillo: aceptable; Naranja: mala; Rojo: muy mala y Morado: extremadamente mala.

Las alertas llegarán directamente a través de canales de WhatsApp por municipio, permitiendo que cada persona conozca la situación ambiental en su zona.

“Cuando la Alerta Regia alcance estos niveles (4 y 5), notificará con recomendaciones claras y fáciles de aplicar, diferenciadas para cada grupo: infancias, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con alguna enfermedad crónica y la población en general”, explicó Verónica Porras, coordinadora de Alerta Riega.

De igual forma, en las redes sociales de Alerta Regia Ambiental (@alertaregiaambiental) se compartirán tres reportes diarios: a las 6:30 a. m, 1:30 p. m y 7:30 p. m, tanto en Facebook como en Instagram. Será con una representación visual con niveles del 1 al 5 y emojis, pensada para que las y los más pequeños puedan comprender los riesgos de forma sencilla.

El propósito es que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas sobre su salud y actividades cotidianas.

“Los contaminantes atmosféricos, aunque no siempre los veamos, ingresan a nuestro cuerpo con cada inhalación. Afectan directamente a nuestros pulmones, nuestro sistema cardiovascular y, en exposiciones prolongadas, incluso nuestro desarrollo neurológico”, advirtió Selena Martínez del Observatorio del Aire.

