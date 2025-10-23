Cerrar X
Nuevo León

Acuerdan empujar Ley de Coordinación; reducen tiempo de traslados

Afirmaron que entre las prioridades de la organización se encuentra el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano para mejorar la calidad del aire

Este jueves, en sesión de trabajo, el gobernador Samuel García y los alcaldes acordaron darle el último empujón al proyecto de nueva ley de Coordinación Metropolitana para próximamente presentarlo ante el Congreso Local, con la intención de que se apruebe antes del 31 de diciembre, cuando finaliza el actual período de sesiones. 

El presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana y alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dijo que entre las prioridades están el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) para mejorar la vialidad, y otro reto es mejorar la calidad del aire. 

"Ya recibimos la información de parte de los alcaldes, vamos a  integrar una mesa de trabajo con especialistas jurídicos para darle el último acelerón. Y como lo señaló  el gobernador en la reunión: para este período de sesiones tramitar y sacar en el Congreso la aprobación de la Nueva Ley de Coordinación Metropolitana", explicó Mijes Llovera. 

Tras la reunión, celebrada de forma privada en Palacio de Gobierno, el edil de Morena garantizó que las autoridades estatales y las municipales seguirán trabajando coordinadamente. 

"No, no (no hay nada que empañe el avance). Es una reunión en forma armónica, coordinada, con la asistencia prácticamente del 95 por ciento de los alcaldes, entonces no hay ningún problema", aclaró. 

La novedad es que a la Mesa se integraron representantes de las instituciones de educación superior, como el rector de la UANL, Santos Guzmán; y representantes de organismos empresariales, lo que garantiza que la iniciativa de ley estará consensuada y no requerirá que adicionalmente se tenga que socializar. 

"Vamos muy bien, muy encaminados, tenemos el apoyo de las instituciones de educación superior y de los organismos empresariales que van a participar también en la elaboración de esta ley, la gran participación de ellos  permite que salgamos prácticamente con una ley consensuada, no tenemos que salir a socializarla", refirió.

Aseveró que no hay ningún riesgo de que la legislación tenga sesgo partidista. 

"Ahí está precisamente la  representación académica y de los organismos empresariales, que   evitarían eso". 

"Estamos agregando  mecanismos de votación para que tengan solidez todas las decisiones que se tomen aquí", declaró. 

Mijes Llovera explicó que para acelerar el proyecto de ley se  acordó integrar una mesa de trabajo con especialistas jurídicos. La intención es que el Congreso Local, una vez teniendo la iniciativa, la apruebe antes del 31 de diciembre. 

En tanto, el secretario de Movilidad del gobierno estatal, Hernán Villarreal, reportó que el SINTRAM tiene un avance superior al 90 por ciento: ya quedó instalado totalmente, incluidos los equipos y el software, y se analiza la coordinación para operarlo.

El funcionario estatal anunció que para febrero del 2026 el SINTRAM tendrá una zona muy operativa que ayudará a la metrópoli a la movilidad para el Mundial de la FIFA.  
  
"Para que nos ayude para estar listos para el Mundial de Futbol en Nuevo León". 

"Ahorita ya están instalados los equipos: ahora vamos a optimizar los tiempos de los semáforos para que fluya más la movilidad", precisó.  

"Ya está instalado totalmente", reiteró. 

"Esto es un trabajo constante, permanente, de la coordinación.Y luego las mismas sincronías se van a ir renovando", refirió. 

Se acordó una mesa de trabajo para ver qué actividades del SINTRAM tocan a los municipios, cuáles al Estado, y cuáles compartirán. Villarreal declaró que el acuerdo es que el tema del SINTRAM no se politice y se logre una mejor movilidad. Aseguró que con las vialidades ya  sincronizadas se logró reducir hasta 23 por ciento los tiempos de traslado. 

"Las vialidades que se han ido sincronizando han tenido mejoras  de hasta  23 por ciento  en la  reducción en los tiempos de viaje", afirmó. 

Detalló que se avanza en la sincronización de cada vialidad, pero se necesita más coordinación con los municipios porque su tema es el de tránsito y deben definirse  los tiempos de los semáforos para mayor agilidad vial. Recordó que el presupuesto del SINTRAM es de 1,600 millones de pesos.

Además, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, dijo que todos están trabajando de la mano y que su municipio se suma con proyectos de Movilidad. 

Entre ellos mencionó los que Apodaca ha planteado ante el gobierno estatal, como la ampliación de diversas vías, entre ellas la Carretera Apodaca-Juárez; y la Carretera Apodaca-Agua Fría. Aseguró que Apodaca impulsa proyectos grandes, como la  ampliación del puente de Ruiz Cortines, obra solicitada por vecinos de Apodaca, Guadalupe, Juárez y Pesquería, y se requiere que el gobierno estatal la respalde en el Presupuesto 2026.


