Acumulan padres regios experiencias negativas en Roblox

Roblox, el videojuego multiplataforma que lidera en popularidad entre menores de edad, podría ser, de acuerdo con expertos, la puerta de entrada a ciberdelincuentes y las familias regias no están exentas.

En entrevista para El Horizonte, padres de niños en edad de preescolar compartieron negativas experiencias en la aplicación.

Los testimonios locales se suman a denuncias internacionales sobre la facilidad de que adultos se hagan pasar por menores para entablar un contacto malintencionado.

“De repente a mis hijos sí les llegan mensajes, pero ellos ya saben que no tienen que contestarle a nadie, porque les preguntan cómo se llaman, cuántos años tienen, y todos esos datos.

“Sí les permitimos jugar, pero siempre estamos supervisándolos, jugamos con ellos mi esposo y yo en un servidor privado”, compartió Alejandra Castillo, habitante del sur de Monterrey.

Héctor Nava, criminólogo y experto en ciberseguridad, explica que en la plataforma es fácil que cualquier persona interactúe con menores.

Y es que, al ser en línea, por default los usuarios pueden entablar comunicación entre ellos, tanto en el chat global de cada sala de juego como de forma privada.

“Lo que hacen los delincuentes es hacerse pasar por menores e interactuar a nivel de ellos, y ya posteriormente van avanzando para obtener información, sacarlos incluso de su zona de seguridad y así cometer delitos como secuestro o extorsión”, expone Nava.

El riesgo, de acuerdo con el experto, no solo radica en la habilidad y facilidad de los criminales para acercarse, sino también en la propia naturaleza del niño de identificar el riesgo.

Esa actitud de los menores es bien conocida por los padres de familia, quienes saben de primera mano lo complicado que puede tornarse que se tome en serio el peligro.

“Yo casi no les doy el celular porque de repente mensajean con personas que no conocen; una vez me tocó verlo y mi hija me dijo que era uno de sus compañeros de escuela, pero por los mensajes obviamente no le creí”, habla al respecto Lidia Zúñiga, mamá de una pequeña de primaria.

En ese sentido, Nava recalcó la importancia de inculcar lo delicado de compartir cualquier información con personas desconocidas, aun cuando se divulgue en un contexto tan visiblemente inofensivo como un juego.

“Hay que enseñarles y explicarles a los niños cuál es el riesgo que tenemos de compartir un número de teléfono, subir una imagen, información de dónde estamos.

“Los metadatos no solo nos dicen lo evidente, sino también lo que está detrás: nuestro contexto y entorno, y los delincuentes cibernéticos están al pendiente de todo eso”, recomendó.

Así mismo, urgió a los padres de familia a aplicar las restricciones parentales que tiene Roblox —y prácticamente cualquier plataforma— para limitar la frecuencia de uso y las interacciones con extraños.

