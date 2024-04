Acusa Adrián a Samuel García de toma de recursos para campañas

“La gente nos lo dice, no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobernador, están desesperados y están acudiendo a dos cosas para ganar a la mala este 2 de junio, guerra sucia, y desviando los recursos del estado, para tratar de ayudar a sus candidatos, pero esto creo que le está causando un efecto contradictorio un efecto que no los vas a funcionar porque la gente nos lo ha estado diciendo, la gente está harta de este gobierno naranja que no ha sabido atender a la gente”, agregó el candidato a la alcaldía de Monterrey.