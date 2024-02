Acusa Mauricio que policía hace labores de tránsito en San Pedro

Los policías municipales de San Pedro ya no son como en tiempos del “grupo rudo”, pues su mística se desvirtuó a funciones de agentes de tránsito, acusó Mauricio Fernández Garza.

Durante la primera emisión del programa ‘La Polaka’ que conduce el periodista Luis Padua, el tres veces exalcalde de San Pedro y ahora candidato del PAN a la alcaldía, expuso que esta subrogación de funciones debilita la imagen de la fuerza pública municipal.

Por lo que no es de sorprender que el municipio de San Pedro tuvo una dramática caída en el índice nacional de percepción de seguridad pública, al pasar del primero al doceavo puesto, de acuerdo con los indicadores del Inegi, explicó Mauricio Fernández.

“Creo que se han distraído también del tema (las autoridades municipales), porque muchos policías los tienen de agentes viales, que cuesta una fortuna, una patrulla y ahí los multan o levantan infracciones o mordidas, en Alfonso Reyes, Lázaro Cárdenas.

Vaya, en todos lados, sobre todo en Alfonso Reyes. Entonces, pues, cómo es posible que lo que cuesta una patrulla, lo que cuesta todo el aparato policial para tenerlos ahí en excesos de tráfico, cuestiones de velocidad vial”, dijo.

Opinó que además de policías haciendo labores de tránsito, otra acción que compromete la seguridad en el municipio es que el ‘C4’ funciona en despropósito, ya que es seguridad pública estatal quien tienen el control de las cámaras de seguridad de San Pedro.

Como ejemplo, Fernández Garza recordó que durante los hechos violentos del pasado domingo 18 de febrero, cuando un hombre identificado como Bernardo Aguirre Aldrethe fue ejecutado en el lobby del Hotel Safi ubicado en el municipio de San Pedro, la policía municipal no logró detención alguna.

Y que, en contraste, no fue el sistema de seguridad pública quien proporcionó imágenes de los perpetradores, sino un particular que filtró un video del momento en que Aguirre Aldrethe fue asesinado.

“No sirve para nada el C4, no sirve para nada toda la infraestructura que hicimos (cuando era alcalde), no se aprehende a nadie, nadie sabe quiénes son, nadie sabe qué pasó, a ver qué información da el C5, no podemos estar así”, explicó.

Consideró que la subrogación de funciones de los policías de San Pedro, así como el despropósito del C4 y actividades de inteligencia, constituyen una falta de respeto a la institución de seguridad.



POLICÍAS DE SAN PEDRO COLOCAN RETENES SIN DETENIDOS

A dos semanas de los hechos violentos registrados en un hotel de San Pedro, en donde un hombre identificado como Bernardo Aguirre Aldrethe fue ejecutado, la policía municipal implementó filtros con horarios aleatorios en diversas avenidas.

Hasta ahora la autoridad municipal no ha informado de detenciones relacionadas con la posible de comisión de delitos de alto impacto, en tanto que dichos filtros ocasionan largas filas de vehículos en horas de intenso tráfico.

Los filtros están en la Calzada San Pedro, en la circulación hacia el norte, antes del puente Miravalle, y sobre la avenida Díaz Ordaz, a metros del límite con Santa Catarina.

