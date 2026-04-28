Acusan a Cobalto de maltrato a condóminos y manejos cuestionables

La administradora de condominios de la urbe regia “Cobalto C.R. S.A de C.V”, ha estado en el ojo del huracán en fechas recientes por escándalos que tienen que ver con maltrato a condóminos y polémicas por el manejo de recursos de estos mismos.

Esta empresa, cuya función es administrar torres de departamentos o fraccionamientos privados, pareciera ser favorita, pero en protagonizar notas negativas, ya que diversas personas los han acusado de extralimitarse respecto a la aplicación de las reglas, convirtiendo lo que debiera ser una experiencia de confort y bienestar en lo que algunos describen como un “infierno”.

Esta situación queda muy por encima de lo que esperan de ellos quienes los contratan, pues en vez de contribuir a edificar una buena convivencia, hacen sentir incómodos a los residentes en su propio hogar, e incluso disponen de los recursos de manera que han sido cuestionadas.

Esta empresa es administrada por Álvaro Rodríguez Canales y Elizabeth Alejandra Castrejón Baca.

Vecinos acusan a Cobalto de falta de apoyo por parte de la administración

Tales son los casos de las Torres Saqqara y Torres Tulé, en las que vecinos han acusado al personal de Cobalto de actuar de manera prepotente, pues no solo no aplican las reglas como deberían, sino que se exceden cuando el residente debiera sentirse a gusto y apoyado por su administración.

Tal es el maltrato que el residente llega a sentirse como si fuera un extraño y, lo peor de todo, es que esto proviene de una empresa que trabaja para el residente, pues lo está pagando con sus cuotas.

Cobalto ha estado involucrado en un uso polémico de los recursos de los vecinos, ya que se le acusa de estar cobrando multas de dimensiones absurdas que parecieran más recaudatorias que efectivas.

Los ejemplos de esta situación son las torres Saqqara, donde los residentes incluso se ampararon contra las “multas locas” de caso $4,000 pesos por no usar una sandalia y otros $4,000 por comer un pedazo de pizza en la alberca.

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En el de Torres Tulé, donde aplican multas de casi $4,552 pesos por subir un pie a la pared y de $1,600 por derramar una gota de bloqueador solar en un camastro.

Estas multas se aplican de manera indiscriminada y hasta “ruda”, según los afectados, en vez de aplicar un trato digno y lógico, que sería llamar la atención por primera vez a los vecinos.

Lo anterior, en el entendido de que la empresa está para ayudar y no para hacerle la vida imposible; sin embargo, al primer error le aplican la multa.

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Afectados afirman que Cobalto contribuye a disminuir la calidad de vida

Según los afectados que ha consultado El Horizonte, Cobalto está contribuyendo a disminuir la calidad de vida de los residentes en desarrollos habitacionales de muy alto valor y en donde la calidad de vida se promete que es muy alta. Sin embargo, al crear una especie de “infierno” a los vecinos, esa calidad de vida se pierde pese a los altos costos de los desarrollos, volviendo un absurdo vivir en dichos complejos.

También se la ha acusado a Cobalto de favorecer a algunos vecinos que de alguna manera parecen influir en la administración por encima de otros condóminos, haciendo que la empresa opere a su favor y no al del bien común, como debería ser.

Por ese motivo ya se les está investigando en instancias judiciales como una empresa que no está cumpliendo las encomiendas por las que fue contratado.

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