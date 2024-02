Acusan demolición irregular de Torres Ysabella en San Pedro

Un proceso desaseado es el que se habría dado en torno a la revocación de permisos y orden de demolición de la Torre Ysabella, en San Pedro, ya que este no se sustentó en la orden de un juez, sino con base en una denuncia “casual” de vecinos, afirman regidores de oposición de ese municipio.

Esto, aseguran, deja un terrible procedente en materia de construcciones en Garza García, porque ahora, con una queja vecinal “cualquier loco que llegue a la alcaldía”, podrá quitar permisos que tengan incluso 15 años, como ahora ocurre con Miguel Treviño.

Brenda Tafich, regidora del PAN, dijo que por lo anterior ella y el resto de los regidores de oposición votaron en abstención porque el proceso estuvo muy “turbio”.

Además, puntualizó, es evidente que el tema tiene una finalidad política.

De una denuncia 'casual' hicieron esta revocación, es preocupante, yo les dije: 'a ver, espérenme, ya estamos dejando el antecedente de que llega un loco aquí al poder y sin importar los tiempos, con una denuncia pueden solicitar una revocación y revocar permisos que se dieron hace más de 15 años'

Está muy grave porque dejan una situación de vulnerabilidad para todos los desarrollos y la gente que invierte en los desarrollos.

"Esto es un tema político, pero qué mala onda que agarren así una piñata, un proyecto de piñata, para temas electorales, no se vale", agregó la regidora panista.

Ayer arreció así la discordia por el caso de las Torres Ysabella que el viernes pasado fueron objeto de una revocación por parte del municipio, el cual unas horas después empezó con la demolición de las rampas y un muro del desarrollo ubicado en Fuentes del Valle.

Tafich dijo que el juicio de lesividad que promovió el municipio y que tuvo un costo de $10 millones de pesos fue desechado en septiembre de 2023, lo cual le dio al desarrollador la razón.

En el dictamen del viernes se señala que la revocación se solicita por diversos hechos presuntamente irregulares y es suscrita por los ciudadanos Patricia Santos, Saúl Cantú, Teresa de Jesús Díaz, Sergio Canales, Alejandra Canales, Víctor Jiménez y Martha Galván.

Antes de la Comisión archivaron la denuncia, el dictamen técnico de la Secretaría, pero no pusieron cuál fue la otra parte, de la parte demandada no pusieron cuál fue su contestación ante la denuncia, en una situación así tienes que escuchar las 2 versiones, acá has de cuenta, que solo nos pusieron una.

"Se basaron en la denuncia de la vecina, una denuncia del 2017 y otra denuncia del 2023, en un juicio de lesividad, la acción la lleva un juez, es el que dice, ¿sabes qué?, esto está mal porque me entregaron esta documentación, te voy a tener que retirar esta licencia porque considero, has de cuenta, que nosotros fuimos juez, parte y todo", dijo Tafich.

De acuerdo al municipio, se resolvió revocar los permisos y autorizaciones del desarrollo debido a que estaban basados en información falsa e imprecisa otorgada por el desarrollador.

La regidora Brenda Tafich agregó que esta situación muestra tintes políticos, por lo que lamentó que esto deje un antecedente y que pueda afectar en un futuro a los desarrollos.

Y municipio detalla como será demolición de Ysabella

El gobierno sampetrino, a cargo de Miguel Treviño, ya prepara la demolición por etapas para el desarrollo de las Torres Ysabella.

De acuerdo al municipio de San Pedro, la primera fase de demolición se espera que termine el jueves o viernes, estaría sujeto a qué no haya inconvenientes de orden técnico, pero pudiera terminar antes si hay condiciones para avanzar con seguridad.

Asimismo, la segunda fase se estaría iniciando la siguiente semana con el análisis y planeación interna por parte las dependencias municipales encargadas del cumplimiento de la orden del Cabildo.

El municipio agregó que el análisis interno no se verá reflejado en acciones concretas, sino en aproximadamente un mes.

Hasta el momento, el municipio señaló no contar con el monto de la demolición, pero aseguró que el municipio se está haciendo cargo, por lo que el costo correrá a su cargo.

El viernes, luego de revocar los permisos, la administración municipal procedió de inmediato con trabajos de demolición de un paso vehicular ubicado en un terreno municipal en la zona donde se ubica el desarrollo.

Comentarios