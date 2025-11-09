Administración pública no tenía esa calificación: Herrera Tello

La secretaria María Teresa Herrera Tello aseguró que el portal de transparencia del estado entró en uno de los cinco ranking nacional, además de recibir varios reconocimientos por la gestión de la información.

"El portal nuestro cuenta con botones, no solamente de información pública, sino de transparencia proactiva, participación ciudadana y gobierno abierto es lo que hace que sea uno de los portales [...] que estén dentro del ranking nacional" explicó.

Afirmó que la transparencia logró obtener la máxima calificación, lo que no se había logrado en ninguna administración de nivel estatal. Recalcó que este aspecto es de suma importancia debido a que es "el pilar fundamental en la rendición de cuentas".

"Todos los gobiernos estamos obligados a luchar por la transparencia y los ciudadanos también deben de exigirnos que haya transparencia" afirmó la secretaria.

Además, invitó a la ciudadanía a explorar el portal para que se tenga una mayor información sobre lo ocurrido con esta administración.

"El portal es intuitivo, es amigable, es de fácil acceso, así que cualquier persona lo puede utilizar" explicó la titular.

