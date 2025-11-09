Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T120954_338_2e91c6cdc4
Nuevo León

Administración pública no tenía esa calificación: Herrera Tello

La titular de la dependencia afirmó que el sistema digital evita que la manipulación de información y salvaguarda la integridad de la ciudadanía

  • 09
  • Noviembre
    2025

La secretaria María Teresa Herrera Tello aseguró que el portal de transparencia del estado entró en uno de los cinco ranking nacional, además de recibir varios reconocimientos por la gestión de la información.

"El portal nuestro cuenta con botones, no solamente de información pública, sino de transparencia proactiva, participación ciudadana y gobierno abierto es lo que hace que sea uno de los portales [...] que estén dentro del ranking nacional" explicó.

Afirmó que la transparencia logró obtener la máxima calificación, lo que no se había logrado en ninguna administración de nivel estatal. Recalcó que este aspecto es de suma importancia debido a que es "el pilar fundamental en la rendición de cuentas".

"Todos los gobiernos estamos obligados a luchar por la transparencia y los ciudadanos también deben de exigirnos que haya transparencia" afirmó la secretaria.

Además, invitó a la ciudadanía a explorar el portal para que se tenga una mayor información sobre lo ocurrido con esta administración.

"El portal es intuitivo, es amigable, es de fácil acceso, así que cualquier persona lo puede utilizar" explicó la titular.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

5a1a1224_877a_4eee_9c0e_bf3b7bb26f09_6188e9de33
Prevé Estado cabildear Presupuesto esta semana
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T135954_105_13029faeb0
Impulsa Nava cercanía de ciudadanía con C4 mediante visitas
145aba7c_eacd_4422_a04b_e905c33aa29f_802ed67277
Destacan avances en programas sociales, educación y cultura
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T133302_111_564d141367
Frente polar provoca intensas nevadas en Estados Unidos
AP_25314609022503_1044d6b19d
Fritz vence al suplente Musetti en las Finales ATP en Turín
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×