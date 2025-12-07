Advierte Protección Civil bajas temperaturas para esta semana

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) emitió un pronóstico meteorológico ante la llegada del Frente Frío número 19 y su masa de aire polar, que recorren el norte y noreste del país y comenzarán a impactar al estado durante la noche.

Erik Cavazos, director de PCNL, informó este domingo por la tarde que se prevén chubascos ligeros, principalmente en la región citrícola y el área metropolitana, además de un descenso marcado en las temperaturas a partir del lunes y con mayor intensidad el martes 9 de diciembre.

“En algunos lugares nos están reportando algo de viento, el cual llegaría con viento, eh, alguna probabilidad de lluvias o lloviznas en la zona norte, en el área metropolitana y, obviamente, en la región citrícola.

“Para la noche madrugada ya tendremos un pequeño o ligero descenso entre 14 y 16 grados para amanecer el día de mañana lunes a diez grados por la mañana; el marcado descenso se va a sentir, cambio más de 12 grados”, explicó Cavazos.

De acuerdo con información proveniente de CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y diversos sistemas de radar, las temperaturas mínimas del lunes oscilarán entre los 8 y 13 grados según la zona.

Será de 10°C en el norte y la región metropolitana; 11°C en la Citrícola; 13°C en el oriente; 9°C en el sur; y 8°C en la región montañosa.

Para el martes, el ambiente será todavía más frío, con mínimas de 8°C en el norte y sur; 10°C en la citrícola; 9°C en la metropolitana; 11°C en el oriente; y hasta 6°C en la zona montañosa.

Además, se pronostica viento del noreste de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h, especialmente en las regiones norte y oriente del estado, por lo que se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

“Como lo hemos dicho, mucho cuidado con los calentadores de gas. Recuerden dejar una ventilación abierta también, es decir, al irnos a dormir, apagar el calentador de gas y también, lo más importante, si salimos de casa, no dejarlo encendido”, señaló Cavazos.

Protección Civil señaló que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones meteorológicas desde el Centro de Operaciones de Emergencia y reiteró que cualquier actualización relevante será difundida oportunamente para mantener informada a la población ante el temporal invernal.

