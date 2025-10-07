Cerrar X
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Nuevo León

Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética

La Universidad del Conde y la Universidad de Estudios Superiores en Medicina otorgaron la 'maestría en cirugía estética' a Sergio Luis 'N', ahora investigado

  • 07
  • Octubre
    2025

Al confirmar que el médico que practicó la liposucción donde falleció la joven saltillense Jaqueline Yamileth no contaba con conocimientos para el procedimiento, la Secretaría de Salud advirtió que la institución detrás de las falsas acreditaciones ha intentado penetrar el mercado clínico de Nuevo León.

Se trata de la Universidad del Conde y la Universidad de Estudios Superiores en Medicina, ambas comparten rectoría, sede en Veracruz, y otorgaron la “maestría en cirugía estética” a Sergio Luis “N”, ahora investigado por la Fiscalía estatal.

Las dos escuelas hermanas han sido objeto de cuestionamientos y advertencias por parte del Gobierno Federal, quien las calificó en reiteradas ocasiones como un riesgo por las muertes ligadas a sus egresados.

Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, informó este martes que, así como el médico ahora prófugo de la justicia, existen más personas que se valen del aval de estas instituciones para efectuar cirugías sin tener la experiencia requerida.

“No permitimos que esta universidad que valida a ciertos médicos con una capacitación muy breve y sin práctica clínica pudiese estar en Nuevo León”, dijo, “sin embargo hay médicos que cuentan con algún titulo que les otorgaron y hay unidades que les permite que sigan trabajando”.

Incluso, reveló la funcionaria, la Secretaría frenó en 2024 un congreso que las escuelas trataron de orquestar en la entidad.

“El año pasado cancelamos un evento grande que habían ellos programado para realizarse en Nuevo León”, informó, “esta universidad no cuenta con todos los elementos necesarios para una buena práctica y que, considerando que Nuevo León es una entidad con una gran entidad de personas que acuden a turismo médico, definitivamente clausuramos el evento”.

En ese sentido, llamó a la población a que antes de practicarse un procedimiento, revisen las acreditaciones del médico en el Colegio de Cirujanos Plásticos.

“Un médico general que hace un curso de medicina estética, un curso, no tiene una especialidad en cirugía plástica”, destacó, “el curso a veces dura entre seis meses y un años, entonces no tiene comparación con el entrenamiento con el que cuentan los cirujanos plásticos”.

Fue el pasado 12 de agosto cuando la joven Jaqueline Yamileth Briones, de 25 años, murió por una liposucción mal practicada en la colonia Obispado, en Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dolly_parton_singer_db32493277
Pide hermana de Dolly Parton oraciones por su salud
tiger_tank_2025_6_05934886fa
Premia UANL a ganadores del Tiger Tank 2025
deportes_jayson_tatum_3a4230c40b
Jayson Tatum será asesor voluntario de baloncesto en Duke
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_48_54_PM_872e0e9bc5
Trump ‘abre la puerta’ a cambiar T-MEC por acuerdos bilaterales
Whats_App_Image_2025_10_08_at_1_31_20_AM_c46a4498c3
Fallas en pluviales habrían provocado tragedia en Catujanes
Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_52_25_PM_fb6410c049
Llevarán a Pymes de Nuevo León a consultas del T-MEC
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×