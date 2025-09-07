Cerrar X
Nuevo León

Afecta a más de 50,000 usuarios incendio en subestación de CFE

El incidente se registró alrededor de las 16:46 horas en la subestación San Bernabé, ubicada en la colonia Barrio Estrella y afectó a 51,875 usuarios

  • 07
  • Septiembre
    2025

Más de 50,000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica debido al incendio del transformador dentro de la subestación San Bernabé, aparentemente, debido a la caída de un rayo por las lluvias y tormenta eléctrica registradas este domingo. 

Elementos de Protección Civil municipal y estatal, junto con bomberos, acudieron a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Monterrey para controlar un incendio. 

El incidente, que afectó a 51,875 usuarios, se registró alrededor de las 16:46 horas en la subestación San Bernabé, ubicada en la colonia Barrio Estrella, entre las calles Camino del Pastizal y Júpiter

Según versiones del personal de vigilancia, un fuerte rayo habría caído en la subestación, provocando que un transformador de potencia se incendiara. 

Ante la emergencia, Protección Civil evacuó a 12 personas que se encontraban en un parque cercano, sin que se reportaran lesionados.

El equipo de bomberos logró sofocar las llamas por completo. 

Posteriormente, personal de la CFE, de la Zona de Distribución Metropolitana Poniente, evaluó los daños y comenzó con las maniobras de reparación, se informó a través de un comunicado.

Como resultado de las acciones de la comisión, a las 19:40 horas se había restablecido el servicio para 39,552 usuarios, lo que representa un avance del 76% en la recuperación de la red eléctrica en la zona.


