Afectaciones por lluvias: apagones, desfogue preventivo y rescate

Colonias sin luz, el desfogue preventivo de la Presa La Boca y el rescate de una persona atrapada en un vado en el municipio de Pesquería fue parte del saldo que dejaron las lluvias registradas durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, así lo confirmó el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos.

Tras este balance inicial, las autoridades destacaron el rescate en Pesquería, donde un conductor fue auxiliado luego de intentar cruzar un vado del río Pesquería pese a la creciente del afluente. De acuerdo con Cavazos Cavazos, el sitio ya estaba acordonado, sin embargo, el automovilista omitió las recomendaciones y quedó varado en medio del caudal.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal, quienes lograron ponerlo a salvo. Se trataba de un vehículo tipo sedán, color blanco y aunque el conductor no fue identificado, la corporación informó que el vado, que funge como acceso hacia el centro del municipio, ya se encuentra libre y sin riesgo.

El titular de Protección Civil añadió que la zona de Monterrey recibió cerca de 70 milímetros de lluvia, principalmente en el área norponiente, lo que derivó en escurrimientos hacia el canal del Topo Chico y posteriormente al río Pesquería.

“El río Pesquería corre y desemboca hasta la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas, pero antes, en el municipio de Pesquería, se desbordó un vado. Afortunadamente, nuestros compañeros lograron el rescate de una persona que omitió las recomendaciones y el acordonamiento del área”, agregó.

A su vez, las lluvias también dejaron afectaciones otras afectacuones. En el municipio de San Nicolás, varias colonias quedaron sin suministro eléctrico debido a la actividad eléctrica registrada entre las 3:00 y 5:00 de la madrugada de este miércoles. Personal de la Comisión Federal de Electricidad ya trabaja en la zona y se revisa si hubo daños en transformadores.

Por su parte, en el municipio de Santiago, la Presa La Boca realizó un desfogue preventivo luego de que el agua rebasara el malecón. La Comisión Nacional del Agua coordinó la maniobra junto con Protección Civil del Estado y la de Santiago, sin que esto representara riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.

“Conagua hace un desfogue controlado… ya alguna acumulación empezó a sobrepasar el malecón y, como acción preventiva, se hace el desfogue coordinado. La presa ya tenía lo que marca la norma”, explicó Cavazos.

El director de Protección Civil del estado reiteró el llamado a la ciudadanía a no cruzar vados ni zonas inundadas, aun cuando la lluvia disminuya, pues la corriente puede aumentar súbitamente y representar un riesgo mortal.

