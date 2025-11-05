Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_05_at_9_20_17_PM_7f156daaf7
Nuevo León

Afirma MC que programas sociales promueven equidad en NL

La Bancada de MC reconoció los avances presentados por el Gabinete estatal durante la Glosa del Cuarto Informe, especialmente en el eje de igualdad

  • 05
  • Noviembre
    2025

La Bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado reconoció los avances presentados por el Gabinete estatal durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, específicamente en el eje "Igualdad para todas las personas".

Las y los diputados de MC destacaron el compromiso humanista del gobierno por consolidar políticas públicas que promuevan la equidad, la inclusión y la participación de la sociedad, tras la comparecencia de las Secretarías de Participación Ciudadana, Igualdad e Inclusión, Cultura, Educación y el DIF Nuevo León.

La bancada naranja hizo un reconocimiento especial a la Secretaría de Igualdad e Inclusión por su labor en la implementación de programas clave que combaten la vulnerabilidad.

La diputada Paola Linares enfatizó que los apoyos gubernamentales van más allá del simple asistencialismo.

“Los programas sociales que hoy impulsa el Gobierno del Estado no son asistencialismo, son herramientas de transformación que están cambiando vidas y generando condiciones reales de igualdad para miles de familias nuevoleonesas”, expresó Linares.

Se resaltó el éxito de programas como "Hambre Cero", que fortalecen la seguridad alimentaria, promueven la autonomía económica y generan oportunidades reales para los sectores más vulnerables.

De igual manera, el grupo legislativo de MC aplaudió el compromiso de la Secretaría de Educación con la mejora constante del sistema educativo de la entidad.

El legislador José Luis Garza subrayó el papel fundamental de la educación para reducir la desigualdad.

“La educación es la base de la igualdad. A través de más escuelas, mejores condiciones para los docentes y programas que apoyan a estudiantes de todos los niveles, se está construyendo un Nuevo León con más futuro y más justicia social”, indicó Garza.

La Secretaría fue reconocida por el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la capacitación docente y el impulso a la educación inclusiva, garantizando oportunidades de aprendizaje equitativas y de calidad para la niñez y juventud.

De acuerdo con información del partido, la Bancada refrendó su respaldo a las políticas del gobierno estatal que buscan garantizar un Nuevo León más justo, participativo e incluyente para todas las personas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

VICTOR_PEREZ_RECURSOS_4ce6556163
Exige diputado más presupuesto para seguridad en 2026
finanzas_tarjetas_de_credito_924885e1fb
En 'El Buen Fin', 5 de 10 mexicanos usarán meses sin intereses
145aba7c_eacd_4422_a04b_e905c33aa29f_802ed67277
Destacan avances en programas sociales, educación y cultura
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×