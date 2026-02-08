Podcast
Nuevo León

Afluencia de personas ante evento de Claudia Sheinbaum en NL

Previo al evento encabezado por la mandataria federal, la vialidad de la colonia Villa Palmanova registró una fuerte afluencia de personas

  • 08
  • Febrero
    2026

Las inmediaciones del evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum entregará un fraccionamiento en Juárez, Nuevo León, presentó saturaciones en las vialidades aledañas.

Calles colapsadas por asistentes a evento presidencial

Horas antes del evento las calles de la colonia Villa Palmanova se vieron colapsadas por la cantidad de asistentes al evento de entrega de la nueva colonia Lomas de la Morena, como parte del programa Viviendas del Bienestar.

Sobre la calle principal Paseo de San Juan, en dirección al oriente, los carros avanzaron a vuelta de rueda, incluso hubo quienes improvisaron un carril de contraflujo en sentido contrario para poder llegar al encuentro con la presidenta.

Dicho carril ayudo a aliviar al menos 500 metros, la fila que se formó de una longitud de más de dos kilómetros, hasta llegar al punto de control que colocaron las autoridades municipales en la entrada del fraccionamiento.

caos-visita-claudia-sheinbaum.jpg

Ahí los asistentes subieron que hacer el recorrido a pie hasta el espacio donde se realizó la entrega de las viviendas, por parte del gobierno federal en la entidad.

caos-visita-claudia-sheinbaum.jpg

