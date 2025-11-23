Agua y Drenaje se suma a 'Punto Naranja' en favor de las mujeres

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que todas sus oficinas se convertirán en un "Punto Naranja" para todas las mujeres y niñas de Nuevo León.

Tras firmar el convenio con el Instituto Estatal de las Mujeres, el director general Eduardo Ortegón informó que la paraestatal será un sitio de resguardo temporal, orientación inicial y un sitio que se moviliza para protegerlas.

“Aquí encontrarán a alguien que las escuche, que las acompañe y que sepa activar un protocolo con sensibilidad, profesionalismo y responsabilidad”, dijo.

Detalló que en el organismo trabajan más de 1,200 mujeres que todos los días sostienen a la Institución.

“Ellas hacen posible que el servicio llegue a cada hogar, y merecen espacios seguros, procesos justos y oportunidades reales para crecer”, expresó.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del instituto, Miriam Hinojosa aseguró que este convenio representa un gran apoyo.

“Es un espacio de resguardo inmediato ante un riesgo inminente por unos instantes, y quien ha pasado por una situación así, sabe la importancia de tener una puerta que se abre y una persona que te atiende adecuadamente justo en el momento que lo necesita”, mencionó.

Comentarios