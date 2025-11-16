Cerrar X
Nuevo León

Agua y Drenaje sustituye red sanitaria en colonia Del Vidrio

De acuerdo con el director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, el servicio hídrico se volvió más seguro con esta modernización

  • 16
  • Noviembre
    2025

Servicios de Agua y Drenaje renovó un total de 180 metros de tubería sanitaria en la colonia Del Vidrio, en el municipio de Monterrey.

Esta mejora en la calidad del servicio beneficiará a más de 50 familias y 200 personas que se encuentran en la zona.

Durante un mes, las cuadrillas trabajaron sobre Prolongación Rómulo Garza, desde avenida Constituyentes de Nuevo León hasta la calle Sílice, cuya tubería contaba con más de 30 años de antigüedad.

IMG_0652.jpeg

De acuerdo con el director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, el servicio hídrico se volvió más seguro con esta modernización. 

“El drenaje de esta zona ya había cumplido su vida útil. En solo 30 días renovamos casi 200 metros de tubería para garantizar un servicio más seguro y confiable a nuestras usuarias y usuarios de Rómulo Garza. Hoy la realidad es distinta”, afirmó Ortegón Williamson.

IMG_0656.jpeg

Además, se rehabilitaron tapas y alcantarillas de la zona, además de sustituir la infraestructura deteriorada que representaba un riesgo para los residentes de la zona.


