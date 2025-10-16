Cerrar X
Ahorra Nuevo León 921 mdp en compras públicas

La titular afirmó que lo recaudado se invirtió en incrementar la adquisición de bienes necesarios por cada una de las dependencias

921 millones de pesos es la cantidad acumulada que el Gobierno de Nuevo León ha logrado ahorrar en los cuatro años de la administración de Samuel García en materia de compras públicas, así lo informó la titular de la Secretaría de Administración, Gloria Morales, durante el Nuevo León Informa con motivo del próximo cuarto informe de gobierno.

La secretaria destacó que dichos recursos se han reorientado para continuar incrementando la adquisición de bienes y servicios solicitados por las distintas dependencias estatales o bien para aplicarse a otras partidas presupuestales, como proyectos o programas con impacto directo en la comunidad.

“Los ahorros pueden surgir en cualquier operación de compra de cualquier secretaría. Lo que te puedo asegurar es que se han usado correctamente. Un ejemplo muy claro es la renovación de parte de la flotilla de vehículos, así como ahorros en gasolina o por diferentes mecanismos de innovación que hemos estado implantando”, señaló Morales.

Explicó que el proceso para generar estos ahorros parte de un análisis de mercado que permite conocer los precios de referencia antes de realizar cualquier compra. Luego, se abren procesos de licitación pública o subastas, según la modalidad que se elige, lo que genera descuentos y mejores condiciones de compra para el Estado.

“Estos ahorros que se van acumulando pueden utilizarse para ampliar los productos o servicios que se compran hoy en día o también para destinarlos a otros proyectos o mejoras dentro de cada una de las secretarías”, agregó.


