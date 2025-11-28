Cerrar X
Nuevo León

Alberca olímpica del CEDEREG seguirá operando en invierno

Las mejoras realizadas en este centro ayudan a que cualquier guadalupense tenga acceso a un lugar donde realizar actividad con todas las comodidades

  • 28
  • Noviembre
    2025

El municipio de Guadalupe informó que la alberca olímpica ubicada en la Unidad Deportiva CEDEREG, del municipio de Guadalupe, continuará abierta durante toda la temporada invernal.

Esto es gracias a la profunda rehabilitación que recibió este centro, el cual incluyó la instalación de una caldera, la cual mantiene el agua en una condición ideal para seguir practicando la natación, aún con temperaturas gélidas; sin olvidar que está techada.

Un centro deportivo para todos

El secretario del Deporte de Guadalupe, Severo Meza, resaltó que las mejoras realizadas en este centro ayudan a que cualquier guadalupense tenga acceso a un lugar donde realizar actividad con todas las comodidades.

“Los atletas, mientras ellos quieran seguir, van a poder hacerlo. Insistiendo, yo creo que hoy cumplimos con las condiciones para poder hacerlo. Tanto los adultos mayores, los convencionales, gente que simplemente quiere seguir practicando, mejorando en natación, creo que hoy cumplimos con todos los requerimientos”, dijo.

¿Qué mejoras recibió el CEDEREG?

El municipio de Guadalupe, encabezado por el alcalde, Héctor García, invirtió más de $13.4 millones de pesos para renovar este centro deportivo, destacando la rehabilitación total de la alberca olímpica, a la cual se le instalaron máquinas nuevas, caldera, nuevo equipo de filtrado e iluminación.

¿Cuándo son las clases de natación en el CEDEREG?

La Unidad Deportiva CEDEREG ofrece clases para todos los grupos de edad de lunes a viernes en dos turnos, el matutino es de 06:00 a 09:00 horas, mientras que el horario vespertino es de 14:00 a 18:00 horas.

¿Dónde se ubica el CEDEREG?

EL CEDEREG se ubica sobre la avenida Serafin Peña, en la colonia 23, del municipio de Guadalupe

¿Cómo puedo contactarme?

El teléfono de contacto del gimnasio es el 81-40-40-00-24


