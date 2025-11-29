Cerrar X
Nuevo León

Alcalde de Pesquería niega denuncias previas por pirotecnia

Esquivel Garza hizo un llamado directo a la población para que reporte cualquier actividad de riesgo en sus colonios, especialmente durante esta temporada

  • 29
  • Noviembre
    2025

Tras la explosión registrada en la colonia Los Olmos, que dejó tres personas fallecidas y más de 40 viviendas dañadas, el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, aseguró que el municipio no contaba con denuncias previas por el almacenamiento de pirotecnia en el domicilio donde ocurrió la detonación. El edil subrayó que, de haber existido un reporte formal, se habría intervenido para evitar una situación de este tipo.

“No teníamos ni una denuncia. La gente… bueno, logrando aquí los medios, les hago la recomendación que nos avisen si saben de algo para tomar acciones, porque no debemos de pasar por estas situaciones”, expresó ante los medios de comunicación.

Esquivel Garza hizo un llamado directo a la población para que reporte cualquier actividad de riesgo en sus colonios, especialmente durante esta temporada, en la que aumenta el manejo y almacenamiento de fuegos artificiales, con el propósito de prevenir incidentes y proteger a las familias del municipio.

Alcalde de Pesquería se compromete a ayudar a damnificados

Durante una entrevista respecto a una pareja que se salvó del siniestro tras salir a cenar, pero perdió su casa, Esquivel Garza, se comprometió públicamente con la familia, asegurando que se buscará la manera de reconstruir su hogar.

El edil señaló que la situación del seguro de la vivienda aún debe verificarse, dado que se había liquidado su casa hace apenas un año y medio.

"Nos dice que se colapsó su casa y pues ya tiene un año y medio que la pagaron, creo que no va a tener seguro, tendremos que ver cómo le hacemos, pero ella va a volver a tener su casa. Infonavit viene también, en la cuestión de la gente que tiene crédito, tienen seguro las casas, ya me dijeron que van a entrar con el seguro y los que no lleguen a tener seguro vamos a ver cómo les vamos a ayudar,” declaró el alcalde Esquivel Garza, extendiendo el apoyo a otros posibles afectados en la zona.

Así puedes denunciar la posesión ilegal de pirotecnia en Nuevo León

En Nuevo León existen varias alternativas anónimas para denunciar a quienes utilicen o almacenen pirotecnia, la primera es mediante una llamada al 089

Durante el proceso, solo tendrás que proporcionar la dirección exacta donde se tenga este material y brindar algunos dados más sobre la situación. Ojo, este servicio no es de atención inmediata.

En caso de que exista una situación de riesgo inminente, puedes llamar al 911, línea especializada para atender emergencias, por lo que solo deberás llamar si es muy posible que exista una explosión o un incendio. 


