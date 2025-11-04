Alerta ICV por falsos gestores en cambio de placas foráneas

El Instituto de Control Vehicular (ICV) advirtió sobre la presencia de “falsos gestores” que, a poco más de una semana de iniciar el cambio de placas foráneas, ofrecen supuestos servicios tanto en redes sociales como en las filas del propio instituto.

“Si requiere de ir a una delegación, que no hable con extraños, que no se deje asesorar por extraños; llegan de una manera muy amistosa, llegan primero quejándose aunque no estén formados o estén a un lado, entonces empiezan a seducir al ciudadano a que hay una manera de salir más rápido”, describió el coordinador de Control de Operaciones del Instituto, Mahonri Hita.

Y es que hay personas que intentan cobrar por gestionar o acelerar el trámite, pues se han detectado ofrecimientos falsos de descuentos o servicios preferenciales.

Los descuentos oficiales pueden consultarse únicamente en la página web del ICV, donde se publican todas las promociones y actualizaciones del programa. “Entonces aquí el llamado a la ciudadanía es que no se dejen engañar.

Todos los descuentos y beneficios a la ciudadanía están publicados oficialmente; pueden acceder a través del portal de internet si no les gustan los trámites digitales porque hay algunas personas de la tercera edad.

Acérquense a las delegaciones, pero siempre por mecanismos oficiales y, en caso de cualquier irregularidad, les reiteramos, por favor, denuncien”, especificó la titular de la Oficina Ejecutiva del gobierno del estado, Mariela Saldivar.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, la titular de la Oficina Ejecutiva del ICV, Mariela Saldivar, exhortó a la población a no dejarse engañar y recordó que ningún trámite requiere intermediarios.

Todos los procesos deben realizarse directamente en los módulos oficiales o a través de los canales digitales del instituto.

A poco más de una semana del inicio del proceso de cambio de placas foráneas, el ICV reportó más de 10 mil transacciones, de las cuales dos mil 15 se realizaron en línea, lo que representa un 20 por ciento de participación digital y un incremento del 40 por ciento en la demanda general de servicios.

Actualmente, el trámite puede realizarse en seis delegaciones: Pabellón Ciudadano, Outlet, Cumbres, Valle Oriente, Santa Cruz y Guadalupe y, a partir del 15 de noviembre, se sumarán dos módulos adicionales de revisión física en el Parque Fundidora y en la delegación Santa Cruz del municipio de Guadalupe.

El costo total del alta vehicular es de cinco mil 657 pesos, más un impuesto del 1.8 por ciento en caso de cambio de propietario.

