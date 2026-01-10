Alerta por Frente Frío 27: viento, lluvias y posible nieve en NL

Protección Civil Nuevo León informó que el Frente Frío número 27, junto con su masa de aire polar-ártico, continúa su desplazamiento sobre el noreste del país, generando condiciones meteorológicas adversas en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, este sistema ocasiona viento del norte con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones norte, oriente y citrícola de Nuevo León, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.

Descenso de temperatura y lluvias

Asimismo, se prevé un descenso gradual de la temperatura en gran parte del estado, además de una alta probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche.

Protección Civil no descartó la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del sur del estado, principalmente en los municipios de Rayones, Galeana y Santiago.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil Nuevo León mantiene un monitoreo constante de la información oficial de la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y los radares meteorológicos, y aseguró que se emitirá información oportuna ante cualquier actualización relevante.

