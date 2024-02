Alhinna no se presenta al Congreso, pero sí envía reformas

“No sólo violentan los derechos de nuestra compañera Rosaura Guerra, también están violentando los derechos político-electorales de la propia diputada Alhinna Vargas, quien de manera física no está ejerciendo en el Congreso, y quienes sabemos poquito de leyes, sabemos que pueden meter mil escritos y quien sabe quién los meta, pero mientras no ejerza una persona aquí como diputada en el Congreso, no se convalida el hecho de que se pueda reincorporar, lo que está pasando es un fraude a la ley, es patear el bote, es darle la espalda a la gente de Nuevo León que necesita representación en esos distritos”, dijo el coordinador de la bancada de MC, Eduardo Gaona.