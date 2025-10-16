Cerrar X
Nuevo León

Alimentarse bien: una gran experiencia sensorial completa

La nutrióloga Lili Benavides destaca que incluir todos los sabores en la dieta enriquece la experiencia alimentaria y favorece hábitos saludables duraderos

  • 16
  • Octubre
    2025

Comer y degustar son experiencias profundamente personales y sociales que forjan recuerdos felices, ya sea al disfrutar de nuestros alimentos favoritos o al compartir una comida con otros; así lo define la nutrióloga Lili Benavides en el Día Mundial de la Alimentación.

La percepción del sabor, aseguró, es una compleja combinación de temperatura, textura y las cualidades gustativas.

De acuerdo con la experta, las células gustativas están dispersas por toda la lengua, el paladar y la garganta. 

“Es interesante notar que estos corresponden en gran medida a los sabores descritos por la antigua medicina ayurvédica, la cual además incluía el picante y el astringente”, indicó Benavides.

“Hoy sabemos que el picante es una sensación química activada por compuestos como la capsaicina, mientras que la astringencia es una sensación táctil causada por polifenoles que interactúan con las proteínas de la saliva”.

Los sentidos del gusto y del olfato son un equipo inseparable, así lo explica la nutrióloga, pues al masticar, se liberan aromas que viajan a través de un canal que conecta el paladar con la nariz. 

“Si este canal está bloqueado por congestión nasal, los alimentos pierden gran parte de su encanto”, añadió.

Agrega que incluir esta variedad de perfiles sensoriales diariamente tiene beneficios sorprendentes: no solo mejora la palatabilidad de los alimentos, sino que también ayuda a controlar el apetito, contribuye a mantener una presión arterial saludable y favorece el bienestar emocional. 

“Consumir todos los sabores cada día nos permite satisfacer los antojos de forma inteligente, reduciendo la dependencia excesiva del azúcar y la sal”, dijo Benavides.

“Además, la riqueza sensorial nutre la mente: el sabor dulce activa circuitos de recompensa que proporcionan placer, los aromas nos conectan con recuerdos y un sentido de pertenencia, y el equilibrio de sabores crea comidas más satisfactorias que sostienen hábitos saludables a largo plazo”.

También la experta recomienda personalizar las proporciones de sabor según nuestras preferencias y herencia cultural; es clave para lograr una alimentación diaria completa y disfrutable. 

“Atrévase a explorar la paleta completa de sabores en cada comida; su cuerpo, mente y paladar se lo agradecerán”, concluyó la experta en nutrición.


