Nuevo León

Alista Gobierno iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas

El gobierno del estado prepara una reforma a Adquisiciones y construye, con más de 40 actores, una nueva ley que verá la compra pública como inversión

  • 19
  • Noviembre
    2025

En los próximos meses, el Gobierno del Estado presentará al Congreso local una iniciativa de reforma a la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

Durante el Nuevo León Informa, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de Administración, Gloria Morales, anunció que esta propuesta busca sentar las bases para una nueva Ley de Contratación Pública que permita al estado dar un salto en la forma en la que se realizan adquisiciones para el propio gobierno, aunque no especificó qué se planea agregar o modificar. 

“Nuevo León también está escribiendo una nueva historia en materia de contratación pública y para darle mayor solidez debemos fortalecer desde la raíz esta gran transformación. Por eso, con una visión estratégica y de mediano plazo, estamos impulsando la nueva Ley de Contratación Pública del Estado de Nuevo León”, afirmó Morales.

El proceso de elaboración tiene un enfoque participativo y es que la propuesta se construye a través de un diálogo abierto que involucra a más de 40 actores clave, entre ellos el propio Congreso del Estado, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil, el sector público y aliados internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Red Iberoamericana de Contratación Pública.

“Esta ley representa un cambio de paradigma para dejar de ver la compra pública como un gasto y comenzar a entenderla como una inversión que genera desarrollo, fortalece la confianza y, sobre todo, impulsa el bienestar”, subrayó.

La iniciativa será presentada oficialmente ante el Congreso en los próximos meses.


Comentarios

Etiquetas:
