Alista Secretaría de Salud fumigación en panteones

Ante la temporada de Día de Muertos, la Secretaría de Salud alista jornadas de fumigación en panteones para prevenir casos de dengue.

Y es que Alma Rosa Marroquín, titular del organismo, destacó que se busca mantener la baja incidencia de casos que ha prevalecido en 2025.

Al corte de este martes, 61 personas han contraído dengue en Nuevo León.

En ese sentido, informó que mantendrán coordinación con los municipios para atender el fenómeno en los camposantos.

“Tenemos programadas las campañas de fumigación”, adelantó, “los panteones son sitios a donde las familias llegan y a veces se quedan todo el día.

“Siempre buscamos el cuidado, la disminución de los riegos, porque a veces también hay huecos donde las personas pueden presentar algún accidente”.

Durante rueda de prensa, la funcionaria invitó a permanecer alertas por la proliferación de mosquitos pues, dijo, la entidad continúa en la temporada ideal para su reproducción.

“Todavía estamos en una etapa crítica, recuerden que septiembre y octubre los son meses de mayor riesgo porque es cuando todavía está la temperatura alta y se presentan con intensidad las lluvias”, recordó.

