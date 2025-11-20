Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'
Iniciará la cuenta regresiva de uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, con un festival realmente regio
El Gobierno de Nuevo León junto con la Secretaría de Cultura celebrará con MacroFest, el inicio de la cuenta regresiva a "El Mundial Más Norteño".
El Gobierno del Estado invita a todos los neoleoneses a un festival lleno de música, se llevará a cabo en el Campo de Béisbol Acero Fundidora el próximo 23 de noviembre, con la participación estelar del Grupo Pesado, así como Alicia Villarreal y La Firma.
El evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde la entrada será completamente gratuita.
¡Vamos contando los días… y vamos a celebrarlo con orgullo norteño!
A través de redes sociales, el gobernador Samuel García también extendió la invitación para festejar la cuenta regresiva.
¿Listos para vivir el Macrofest MÁS NORTEÑO?— Samuel García (@samuel_garcias) November 20, 2025
Arránquense este 23 de noviembre a las 5:00 pm al Campo de Béisbol Acero en el @parquefundidora para festejar CON TODO los 200 días rumbo al MUNDIAL MÁS NORTEÑO con @grupo_pesado, @LaVillarrealMx y @LaFirmaOficial, completamente… pic.twitter.com/QqpVx1UzXk
