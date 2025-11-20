Cerrar X
Nuevo León

Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'

Iniciará la cuenta regresiva de uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo, con un festival realmente regio

  • 20
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León junto con la Secretaría de Cultura celebrará con MacroFest, el inicio de la cuenta regresiva a "El Mundial Más Norteño".

El Gobierno del Estado invita a todos los neoleoneses a un festival lleno de música, se llevará a cabo en el Campo de Béisbol Acero Fundidora el próximo 23 de noviembre, con la participación estelar del Grupo Pesado, así como Alicia Villarreal y La Firma.

El evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde la entrada será completamente gratuita.

¡Vamos contando los días… y vamos a celebrarlo con orgullo norteño!

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García también extendió la invitación para festejar la cuenta regresiva.


