Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'

El Gobierno de Nuevo León junto con la Secretaría de Cultura celebrará con MacroFest, el inicio de la cuenta regresiva a "El Mundial Más Norteño".

El Gobierno del Estado invita a todos los neoleoneses a un festival lleno de música, se llevará a cabo en el Campo de Béisbol Acero Fundidora el próximo 23 de noviembre, con la participación estelar del Grupo Pesado, así como Alicia Villarreal y La Firma.

El evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde la entrada será completamente gratuita.

¡Vamos contando los días… y vamos a celebrarlo con orgullo norteño!

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García también extendió la invitación para festejar la cuenta regresiva.

¿Listos para vivir el Macrofest MÁS NORTEÑO?



Arránquense este 23 de noviembre a las 5:00 pm al Campo de Béisbol Acero en el @parquefundidora para festejar CON TODO los 200 días rumbo al MUNDIAL MÁS NORTEÑO con @grupo_pesado, @LaVillarrealMx y @LaFirmaOficial, completamente… pic.twitter.com/QqpVx1UzXk — Samuel García (@samuel_garcias) November 20, 2025

