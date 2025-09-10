Alza la voz Grupo de las 6 por gastos injustificados en Congreso

El Grupo de las 6 (G6) levantó la voz en contra de los gastos aprobados por los 42 diputados del Congreso del Estado de Nuevo León, entre los que destacan la adquisición de vehículos nuevos con un costo cercano a los 20 millones de pesos.

"Mientras miles de familias neolonesas enfrentan una economía difícil, los 42 diputados locales se aprobaron aumentos injustificados: más salario, más bonos, más fiestas… y hasta autos nuevos", declaró María Elena Assad Canavati, una de las integrantes del G6, a través de un video difundido en redes sociales.

La activista criticó que estos gastos se aprueben en un contexto de creciente rezago legislativo.

“Todo esto, mientras el rezago legislativo crece y las reformas urgentes siguen en el cajón”, agrega la activista.

En la publicación también afirman exigir la revisión de los incrementos, reasignación de recursos a prioridades sociales y un plan para reducir el rezago legislativo.

El Grupo de las Seis se creó con la misión de señalar, exhibir y buscar sanción a los casos en los que funcionarios violen el Estado de Derecho.

Está conformado por Gabriela de la Paz Meléndez; Liliana Flores Benavides, Rebeca Clouthier Carrillo, Lourdes López Flores, María Marcela Dieck Assad y María Elena Assad Canavati.

