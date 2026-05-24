Amarran inversiones europeas por más de US$5,000 millones para NL

El gobernador Samuel García impulsó este domingo una serie de inversiones estratégicas en sectores como manufactura avanzada, energía, movilidad, tecnología y turismo que se verán reflejados en la generación de empleos y el fortalecimiento del crecimiento industrial de Nuevo León.

Como parte de su gira por Europa, el mandatario estatal busca consolidar a la entidad como uno de los principales destinos de inversión internacional en América Latina.

"En esta gira de trabajo en Europa seguimos amarrando más y más inversiones con empresas globales. "Nosotros seguimos trabajando para que más y más empresas de primer mundo inviertan en nuestro estado y generen empleos bien pagados", señaló.

Arranque por Suecia genera empleos y expansión de empresas por Nuevo León

Al arranque de la gira de trabajo, García Sepúlveda anunció la expansión en Nuevo León de la empresa sueca Atlas Copco, con la que se planea fortalecer sectores estratégicos como manufactura avanzada, automotriz, infraestructura y tecnología.

Te recomendamos: Samuel García consolida a NL como hub tecnológico desde Suecia

Tras reuniones con directivos de Scania, Volvo y Ericsson, el gobernador dio a conocer que Scania México se expandirá en el Estado con la apertura de una nueva sucursal de más de 30 mil metros cuadrados y que generará en la entidad más de 50 empleos directos.

También informó que Ericsson mostró interés de inversión en el Estado y pronto se trabajará en desarrollar proyectos de tecnología 5G, automatización y manufactura.

Respecto a Volvo, se dio a conocer que el mandatario estatal dio a conocer que la empresa pronto iniciará operaciones de su fábrica, la más grande del mundo.

Afirmó que la armadora de automóviles generará alrededor de 2 mil 500 empleos directos, además de miles de empleos indirectos mediante la atracción de proveedores internacionales.

Suman inversiones en Países Bajos

En Países Bajos, el mandatario estatal dio a conocer la inversión de 200 millones de dólares por parte de las empresas neerlandesas Alpine Green y Van der Hoeven, quienes desarrollarán un invernadero en Galeana.

Mientras que con directivos de Heineken, se informó sobre la expansión de alrededor de 400 millones de dólares para fortalecer operaciones, capacidades productivas y proyectos vinculados a la experiencia cervecera.

Te podría interesar: Anuncia Samuel inversión de Heineken en NL de €400 mde

Posteriormente, el mandatario estatal afirmó que la inversión de 5 mil 500 millones de pesos por parte de la empresa española Naturgy provocará que Nuevo León tenga un crecimiento manufacturero ante el crecimiento de inversiones extranjeras.

Nuevas inyecciones económicas en sector energético para el Estado

En España, también dio a conocer que la empresa COX anunció que este mes cerraron la transacción de inversión en Nuevo León por 5,000 millones de dólares por la adquisición de las plantas de energía de Iberdrola. Dio a conocer que invertirán 1 billón de dólares adicionales para plantas de energía renovable en los municipios de Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Mina y Ramones.

Finalmente, el gobernador dio a conocer la inversión de más de 50 millones de dólares por parte de Grupo Barceló, quien adquirió un espacio hotelero en el municipio de San Pedro Garza García.

Tras anunciar el inicio de un nuevo vuelo con la aerolínea Iberia Madrid-Monterrey, el gobernador destacó que esta nueva ruta permite al estado una conexión con más de 140 países de todo el mundo a través de la compañía y sus aliados comerciales.



Este vuelo tendrá tres frecuencias a la semana a partir del 2 de junio, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Como parte de las estrategias para convertirse en la mejor sede del Mundial 2026, el mandatario estatal se reunió con el presidente de la Asociación Sueca de Futbol.

También te recomendamos: Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

Además, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Entrenamientos de la selección naranja, donde visitó las canchas de entrenamiento, áreas de concentración y oficinas generales de la organización.

Comentarios