Amenaza MC con limpia en fiscalías y Poder Judicial

“Estamos perdiendo tiempo, estamos dando vueltas, y el estado no tiene tiempo de perder oportunidades con una Fiscalía que no está trabajando. El trabajo que hacemos, que hace la nueva política desde Fuerza Civil, no se puede ver 100% reflejado porque esta gente va y los suelta. El PRI y el PAN, desde la Fiscalía, y el Poder Judicial sueltan a los criminales”, declaró.