América se enfrenta al cáncer de mama; quiere vivir

Por amor a sus hijos, América se aferra a la vida.

Hace tiempo, sus exámenes arrojaron que tenía Bi-Rads 4, tumor sospechoso de malignidad, pero ella no le dio seguimiento.

"Estaba tan sospechoso que no sé como fue que ya no seguí el tratamiento, desidia o cómo sea", lamentó.

Y hubo consecuencias...

"En mayo 30 me di un golpe con un sartén en mi cocina y fue donde me toqué y sentí mi bolita. Aun cuando yo me hacía la autoexploración, no me la había detectado, fue con el golpe que me di cuenta", relató.

Se hizo el ultrasonido, la mastografía y una biopsia. Se sentía desahuciada, pero aún faltaba lo más difícil.

"Me dijeron que era un carcinoma infiltrante y que necesitaba hacerme la mastectomía, la cirugía, y tengo ahorita, voy a cumplir un mes que me hice la mastectomía", recordó.

En donde se atendía, faltaba todo y era muy lento. Pero una vecina le recomendó contactar a "Unidas Contigo, A.C." y esta asociación se puso de acuerdo con la clínica para proporcionarle lo que faltara.

"Me comuniqué con ellas e hicieron contacto conmigo luego luego", expresó.

Para el cáncer de mama, "Unidas Contigo" le dio acompañamiento y la ayudó en todo, principalmente en tratamientos y medicamentos. Aún le espera un tratamiento por cinco años, más quimioterapias y atención psicológica. Pero tiene suficientes motivos para salir adelante.

"Tengo una nieta de dos años y un nieto, no sé que será, que viene en camino, y por ellos hay que salir adelante", afirmó.

Y sueña, en un día no muy lejano, con tocar la campana, un símbolo de que venció la enfermedad.

"Yo quiero tocar la campana, de hecho se lo acabo de decir a mis hijos: yo quiero tocar esa campana, pero ya. Acabo de comenzar con esto a partir de mayo, entonces sé que el proceso es largo, pero confío en Dios que voy a salir adelante y con el apoyo de "Unidas Contigo" también", expresó.

