Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T150125_473_8108b971e5
Nuevo León

América se enfrenta al cáncer de mama; quiere vivir

Sueña con un día tocar la campana, a pesar de que es consciente de que su lucha contra la enfermedad es un proceso largo

  • 18
  • Octubre
    2025

Por amor a sus hijos, América se aferra a la vida. 

Hace tiempo, sus exámenes arrojaron que tenía Bi-Rads 4, tumor sospechoso de malignidad, pero ella no le dio seguimiento.

"Estaba tan sospechoso que no sé como fue que ya no seguí el tratamiento,  desidia o cómo sea", lamentó.   

Y hubo consecuencias...

"En mayo 30 me di un golpe con un sartén en mi cocina y fue donde me toqué y sentí mi bolita. Aun cuando yo me hacía la autoexploración, no me la había detectado, fue con el golpe que me di cuenta", relató.  

Se hizo el ultrasonido, la mastografía y una biopsia. Se sentía desahuciada, pero aún faltaba lo más difícil.  

"Me dijeron que era un carcinoma infiltrante y que necesitaba hacerme la mastectomía, la cirugía, y tengo ahorita, voy a cumplir un mes que me hice la mastectomía", recordó.

En donde se atendía, faltaba todo y era muy lento. Pero una vecina le recomendó contactar a "Unidas Contigo, A.C." y esta asociación se puso de acuerdo con la clínica para proporcionarle lo que faltara.

"Me comuniqué  con ellas e hicieron contacto conmigo luego luego", expresó. 

Para el cáncer de mama, "Unidas Contigo" le dio acompañamiento y la ayudó en todo, principalmente en tratamientos y medicamentos. Aún le espera un tratamiento por cinco años, más quimioterapias y atención psicológica. Pero tiene suficientes motivos para salir adelante.

"Tengo una nieta de dos años y un nieto, no sé que  será, que viene en camino, y por ellos hay que salir adelante", afirmó.

Y sueña, en un día no muy lejano, con tocar la campana, un símbolo de que venció la enfermedad.

"Yo quiero tocar la campana, de hecho se lo acabo de decir a mis hijos: yo quiero tocar esa campana, pero ya. Acabo de comenzar con esto a partir de mayo, entonces sé que el proceso es largo, pero confío en Dios que voy a salir adelante y con el apoyo de "Unidas Contigo" también", expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T133316_101_576b0c9048
Asaltan a alcalde electo de Misantla tras dar ayuda en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T120248_252_c60b277851
Más de 200 toneladas de ayuda zarparán desde BCS
G3g_T_Ja2_Xc_A_Av_Yqg_44ff705dbc
Plan DN-III-E intensifica ayuda en cinco estados tras lluvias
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T141233_120_bac8078883
Sigma recibe el distintivo 'Hecho en Nuevo León'
G3p_K8_3_W0_AEO_728_84d3b690a8
Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa
EWV_4ff3893f01
Aseguran 203 paquetes de droga en aeródromo de Tapachula
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad
×