Ampliará en Monterrey Regio Ruta; van 730,000 beneficiados

La ruta gratuita de transporte público de Monterrey “Regio Ruta” tendrá dos nuevos recorridos para incrementar la cantidad de beneficiados en el municipio, pasando de cinco alternativas a siete.

Se trata de dos rutas; una de ellas será de la Macroplaza – Sierra Ventana – San Ángel, mientras que el segundo trayecto irá desde Avenida Leones hasta el Obispado.

Este sistema de transporte fue una de las promesas de campaña del actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, e inició sus funciones el pasado mes de julio y ha ido sumando más líneas conforme ha avanzado el año.

Actualmente, este sistema cuenta con un registro de usuarios en su plataforma digital de una cantidad de alrededor de 87,000 ciudadanos, y al cierre de octubre, el conteo de personas transportadas alcanzó más de 730,000 beneficiados con este medio de transporte.

Desde su implementación hasta ahora se lanzó con la ruta: Macroplaza – Mederos – La Rioja; ruta B: La Alianza – Plutarco Elías Calles – Valle Verde; ruta C: Gloria Mendiola – San Bernabé; ruta D: Obispado – Macroplaza – Fundidora y ruta E: Felix U. Gómez – Fundidora – Moderna.

En entrevista con El Horizonte, el director de Movilidad de Monterrey, Juan Carlos Ruiz, comentó que la Regio Ruta tiene diferentes trayectos a los del transporte público, con el objetivo de ayudar a la movilidad del municipio y no competir con el sistema de transporte público estatal.

“Lo que buscamos no es empalmar con las rutas ya existentes ni competir con las rutas existentes; lo que queremos es acercar a la comunidad a las rutas urbanas, al Transmetro, al metro y de esa manera poder mejorar poco a poco la movilidad aquí en la ciudad de Monterrey".

“Una de esas nuevas va a partir precisamente también de aquí de la Macroplaza, para dirigirse a la colonia Independencia, ingresar a la colonia Sierra Ventana, entrar a la colonia San Ángel; de ahí, al término de la colonia San Ángel, se retorna para regresar por la misma ruta a este mismo punto”, explicó Ruiz.

La implementación de un registro para obtener una tarjeta de la Regio Ruta está dirigida a identificar a los usuarios y poder brindar un mejor servicio, desde la recuperación de objetos perdidos hasta la seguridad.

Incluso el funcionario agregó que este servicio gratuito es para todas las personas sin importar su municipio de procedencia, sino que la intención es dar un servicio eficiente para quien lo necesite dentro de la ciudad.

“En el registro te piden credencial de elector como medida de identificación, pero no importa si no son de Monterrey, si son de otro municipio, si son de otro estado; lo importante es que cuenten con identificación para de esa manera poder cuadrar, en dado caso que se requiera, quién es el usuario y poder localizarlo si se necesita, por ejemplo, regresarle alguna prenda que perdió, como ya nos ha sucedido”, añadió Ruiz.

Comentarios