Anabel Gordillo pide cambio radical en sistema de justicia

De cara a las elecciones del poder judicial de este 1 de junio de 2025, la candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Anabel Gordillo Argüello, afirmó que buscará sacar la corrupción y malas prácticas del órgano federal.

Con 20 años de trayectoria en el sistema judicial de México, Gordillo Argüello contiende a nivel federal por un escaño en el Poder Judicial, una oportunidad que se abrió con la reforma que abrió paso a una selección por el voto popular.

En entrevista con El Horizonte, Gordillo Argüello destacó que su visión es dar celeridad a la impartición de justicia en el país de manera efectiva y eliminar los actos de corrupción.

Asimismo, comentó que este proceso debe de tener una cercanía con la ciudadanía para generar mayor confianza y dejar claro cuáles son sus derechos y las opciones que tienen para resolver sus conflictos.

“Yo tengo casi 20 años en la carrera judicial. Sabemos que lo que hacemos es tratar de servir a la gente, ayudarlos a que tengan la confianza de que pueden acudir a un tribunal a que se les resuelva con justicia, a que se les diga claramente cuáles son sus derechos y cuáles son las formas en las que se van a resolver sus problemas.

“Mi visión es una justicia rápida, efectiva y sobre todo justa, sobre todo tratar de ser un cambio radical en la forma en la que se da el primer contacto para evitar que las decisiones judiciales puedan estar afectadas por actos de malas prácticas o corrupción; esa es la labor principal del Tribunal de Disciplina”, declaró Gordillo Argüello.

La candidata también argumentó que actualmente el Poder Judicial tiene un área de oportunidad que resalta la necesidad de un mecanismo de comunicación directa con las organizaciones civiles, para conocer cuáles son sus problemas principales.

Con ese ideal, Gordillo Argüello sentenció que se requiere un cambio radical en el sistema de justicia de México; desde el cargo al que aspira en el Tribunal de Disciplina Judicial debe de existir un actuar con firmeza.

“Necesitamos crear mecanismos de comunicación directa con organizaciones ciudadanas para saber cuáles son los problemas reales que muchas veces no nos llegan, no nos llegan a primera mano, pero que son los que están haciendo que precisamente la gente no confíe en el sistema judicial.

“Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. “Para ello tienen que tener la confianza que cuando se detecte alguna mala práctica de cualquier tipo y de quien sea este tribunal, si va a actuar, actuar con firmeza”, agregó la candidata.

Ante esto, Gordillo Argüello instó a la ciudadanía a acudir a la votación nacional y participar con el ideal de un cambio en el Poder Judicial, siendo una elección histórica.

Comentarios