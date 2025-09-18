Cerrar X
Nuevo León

Analizan ampliar cierres nocturnos en carriles exprés

Para acelerar la construcción del Metro, la Secretaría de Movilidad analiza extender el horario de los cierres nocturnos en los carriles exprés de Constitución

  • 18
  • Septiembre
    2025

Para acelerar la construcción del Metro, la Secretaría de Movilidad analiza extender el horario de los cierres nocturnos en los carriles exprés de Constitución, dejándolos sin acceso a la circulación hasta las 6:00 de la mañana.

Hernán Villarreal, titular de la dependencia, argumentó que la ampliación no trastocaría de forma relevante el tráfico cotidiano.

“Normalmente estamos utilizando cierres de 10:00 la noche a 5:00 de la mañana, posiblemente lo incrementemos poquito más, desde 9:00 pm hasta 6:00 am.

“Aproximadamente esas dos horitas que logremos en la noche no afectan significativamente al tráfico y sí nos pueden ayudar mucho a avanzar más en la obra pública”, aseguró.

Para la ampliación, de la cual no dio una fecha concreta, Villarreal confió en tener el respaldo de los alcaldes metropolitanos.

“Si nos ayuda a avanzar lo vamos a ver con el municipio correspondiente, a todos nos conviene terminar lo más pronto posible.

“Estamos recibiendo una colaboración muy, muy, amplia de los municipios y creemos que ya todos nos dimos cuenta que valdrá la pena”, destacó.

Durante rueda de prensa, y a pregunta expresa, el funcionario descartó implementar cierres totales en los carriles como se hizo durante el período vacacional de verano.

“Sí lo haremos pero en vacaciones del mes de diciembre.

“Lo que sí podrá haber es, en la noche, el incremento en la jornada nocturna”, reiteró.


