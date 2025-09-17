Anuncia Festival Santa Lucía homenaje a Mauricio Fernández

El Festival Internacional Santa Lucía (FISL) trae este año una amplia cartelera de eventos artísticos de talla internacional y nacional, y se anunció un homenaje al promotor de las artes, empresario, político y actual alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández.

El FISL en su 18.ª edición se celebrará del 2 de octubre al 2 de noviembre, con el compromiso de llevar las artes a la calle y de tener presencia en los 51 municipios de Nuevo León.

El gobernador Samuel García, su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la presidenta del Patronato, Victoria Kühne, presentaron la programación de espectáculos.

García Sepúlveda dijo que se hará un homenaje especial a Fernández Garza en La Milarca y otro adicional que se está preparando.

"Será un gran homenaje a Mauricio Fernández”, anunció.

Por problemas de salud, Fernández Garza pidió una licencia para ausentarse del cargo y anunció que, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno, entregará su renuncia definitiva al cargo.

Además del Festival, el gobernador anunció que este año se presentará el espectáculo de drones, que fue una sensación en la ceremonia del Grito de Independencia, por ser el primer estado que sustituye la pirotecnia con esa tecnología.

Con el FISL, la misión es que cada rincón se convierta en 32 días de arte, en que el escenario sea un espacio donde la música, la danza, el teatro, el circo y las artes visuales dialogan con la gente e invitan a vivir experiencias que quedarán en la memoria.

Serán más de 190 expresiones artísticas en 37 locaciones, 13 disciplinas y géneros artísticos, con la participación de 32 compañías, más de 850 artistas y 19 países invitados.

El 35 por ciento del talento es local, el 24 es nacional y el 41 es internacional.

Por primera vez en México y Latinoamérica se verán espectáculos que marcarán historia: Hands Percussion, desde Malasia, con su energía arrolladora; y la excelencia de la Orquesta Alemana de Cámara de Berlín.

El ingenio escénico de URRAKA y la poética intervención de La Huella Teatro, además de la excelencia de Emilio Solla, ganador del Grammy, que nos llevará en un viaje sonoro inolvidable.

Se presentará producción de La Traviata, bajo la dirección del maestro Juan David Flores.

La sexta edición del Festival de Calaveras Monterrey llegará a la Macroplaza con música, color y tradición, junto a 11 días de Hecho en Nuevo León en la Explanada de los Héroes, mostrando el talento de nuestras empresas locales.

Con la iniciativa Arte por el Planeta, presentarán 31 actividades que nos invitan a reflexionar sobre el cuidado de la Tierra, recordándonos que el arte también es una voz poderosa para proteger y celebrar nuestro entorno natural.

El OFF-FEST es lo que sucede mientras el gran escenario duerme: una invitación a descubrir Monterrey.

En alianza con Indaga, reúne experiencias culturales con diversos happenings, rutas turísticas auténticas por la ciudad y la Guía de la Ciudad, donde destaca el Treasure Hunt más grande de Monterrey. Una manera distinta de vivir la época del Festival y acercarse a la esencia de nuestra región.

El Ciclo de Cine invita a viajar a través de historias que trascienden fronteras, con 33 proyecciones que nos conectan con otras culturas, realidades y

Habrá también el talento de nuestra tierra con dos proyectos muy especiales: La octava edición de Nuevo Talento Nuevo León, que impulsa a bandas locales emergentes junto a grandes figuras de la música, y la sexta edición de Nuevo León Sabe Bien, un homenaje a la gastronomía del noreste a través de recetas que cuentan nuestra historia y tradición.

El Festival presentará 20 Diálogos que abordan arte, medio ambiente y desarrollo humano, con voces como Amanda Parer, Marcelo Seltzer, Mijo Jagino y Gabriela Quero, que invitan a reflexionar y a compartir miradas del mundo.

El programa de 30 exposiciones es una invitación a descubrir la fuerza del arte en todas sus formas. Desde el conejo gigante que invade el espacio público de Amanda Parer “Intrude XXL”, Dream Structures de Charlo Studio, la explosión creativa de Agatha Ruiz de la Prada, hasta las exposiciones temporales y permanentes de los grandes museos del Estado. Un recorrido que transforma cada espacio en una puerta al asombro, a la memoria y a la imaginación.

Desde Canadá regresa Laser Quantum con Travesía del alma, un espectáculo acuático que celebra el Día de Muertos con luz, sonido y tradición, guiándonos por el ciclo de la vida y la muerte en una experiencia inmersiva.

El Festival no solo se vive en el centro: también llega a municipios, espacios culturales y centros de reinserción social, donde el arte se convierte en un puente de encuentro.

En esta gira viene el Circo No Ato de Brasil, pensado para la infancia; Ckuri, Limpiadores de Pueblos; y Jekyll on Ice, que regalará helado a niñas y niños en cada función. A esta ruta se suma la energía vibrante de Hands Percussion.

En el Teatro del Centro de las Artes viene una programación diversa y emocionante: el Trío Académico de Bulgaria con su programa Entre sombras y suspiros; la puesta en escena de Porque los perros negros son más buenos, con dos funciones de teatro; la fuerza de la danza contemporánea con La Tropa UDEM; y la energía de la Orquesta U-ERRE en un vibrante concierto musical. Y esto es solo el inicio, porque este escenario también será sede del Encuentro de Teatro Universitario.

En una coproducción entre el Festival y CONARTE, presentarán La Traviata, una de las óperas más emblemáticas de Giuseppe Verdi.

Esta puesta en escena nos sumerge en el drama apasionado de Violetta, donde el amor y el sacrificio se entrelazan con intensidad. Bajo la dirección del maestro Felipe Tristán, al frente de la Orquesta del Festival Internacional de Santa Lucía, esta producción promete una experiencia operística inolvidable.

Se abre un espacio dedicado a la primera infancia, una etapa fundamental y prioritaria para el gobierno estatal, y se presentará un delicado viaje sensorial protagonizado por Pomelo: un pequeño elefante rosa que descubre, con asombro y ternura, el paso de las estaciones, a través de marionetas, sombras y poesía visual.

El Teatro de la Ciudad será escenario de un mosaico artístico que une culturas y emociones: del bluegrass de Henhouse Prowlers al encuentro del tango, flamenco y jazz de Emilio Solla y Antonio Lizana.

Además, la magia celta del espectáculo “Double You” del dúo irlandés, la danza poética del Physical Momentum, el homenaje a Frida Kahlo de TheCo del Tec de Monterrey y la elegancia de la Suite del Ballet de la Esmeralda con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Se estrenará el escenario principal con Hands Percussion, compañía que convierte los tambores en un templo del ritmo. Su fuerza combina tradición asiática, danza contemporánea y una energía desbordante.

El Ballet de Monterrey presenta Giselle, una joya del romanticismo que entrelaza amor, traición y redención. Una puesta en escena que celebra la delicadeza y la fuerza del ballet en su máxima expresión.

Con Vivaldianno – Shining Venice, el barroco se reinventa en un espectáculo que une la música de Vivaldi con música electrónica, tecnología 3D, danza contemporánea y una narrativa visual envolvente, un viaje sensorial a la Venecia del genio, donde la historia se transforma en pura emoción escénica.

En Virtuosismo Barroco, el aclamado contratenor Yakub Orliński llega acompañado por el director regiomontano Felipe Tristán y la Orquesta del Festival. Yakub estuvo en la inauguración de las olimpiadas en París.

Presentarán "Barbie The Movie" con orquesta femenil

Barbie The Movie: In Concert debutará en la Explanada de los Héroes el 31 de octubre.

La exitosa película de larga duración, inspirada en la marca Barbie de Mattel Inc., será acompañada en vivo por una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres, interpretando tanto la partitura como las icónicas canciones del aclamado soundtrack.

La Barbie Land Sinfonietta estará compuesta de integrantes de La Súper Orquesta y estará dirigida por la fundadora de The Sinfonietta, Macy Schmidt, reconocida en la lista Forbes 30 Under 30. Schmidt orquestó Barbie The Movie: In Concert y recientemente se convirtió en la primera mujer de color orquestadora en la historia de Broadway.

La prestigiosa Orquesta Alemana de Cámara de Berlín se presenta en Monterrey con un programa que enlaza el clasicismo europeo y nuevas voces contemporáneas. Ofrecerán un concierto donde virtuosismo, precisión y calidez se unen para celebrar el diálogo cultural.

Para la gran clausura recibiremos a la legendaria banda The Beach Boys, inducida en 1988 al Rock & Roll Hall of Fame.

Su inconfundible sonido y espíritu californiano inundarán Monterrey en una noche única, con éxitos como Good Vibrations, Surfin’ USA y Wouldn’t It Be Nice.

Toda la programación está en la página web https://festivalsantalucia.gob.mx/ y en redes sociales.