Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T140304_419_8b977484b3
Nuevo León

Anuncia Hospital San José cierre por traslado de instalaciones

Esto dará paso a un nuevo proyecto: el Campus Ciencias de la Salud, el cual formará parte del Centro Médico Académico que busca crear la institución

  • 17
  • Octubre
    2025

Como parte de su visión "Rumbo 2030", el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey anunció que el Hospital San José cerrará sus puertas luego de 55 años de servicio para la gente de Nuevo León.

Esto dará paso a un nuevo proyecto: el Campus Ciencias de la Salud, el cual formará parte del Centro Médico Académico que busca crear la institución; por ello, los servicios de diagnóstico y atención clínica que se ofrecían en el San José serán trasladados al Hospital Zambrano Hellion.

"Esta decisión marca un momento clave en la evolución de TecSalud, al unir la experiencia, el talento, la reputación y la trayectoria de más de 55 años del Hospital San José, con la atención médica de alta especialidad, el modelo de atención basado en Institutos y Centros de Excelencia; y la investigación de alto impacto que caracteriza al Hospital Zambrano Hellion", informó el Tec.

dfhhz.jpg

El Campus Ciencias de la Salud integrará el ya mencionado hospital, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud; así como los Centros de Investigación; donde se ofrecerán soluciones efectivas a los problemas complejos de salud, habilitadas por
la formación e investigación de punta, y la atención clínica de excelencia.

La transición de los servicios se hará paulatinamente desde este viernes 17 de octubre, esto para que se garantice la continuidad en la atención, hasta que la totalidad de la operación sea reubicada en el Zambrano Hellion.

Con "Rumbo 2030" como punta de lanza, el Tecnológico de Monterrey busca mantenerse como el modelo a seguir en la formación, innovación, investigación y atención a la salud gracias al mejor Centro Médico Académico de Latinoamérica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_07_13_PM_c74d315bb0
Inaugura Monterrey defensoría de infancias y adolescentes
Whats_App_Image_2025_10_15_at_3_43_17_PM_9f448e85f9
Llega Campaña Rosa de Red Ambiental hasta Zuazua
herbolaria_miquihuaba1_5fbe3c1260
Exhiben en la Feria de Tamaulipas la herbolaria de Miquihuana
publicidad

Últimas Noticias

x_73a6b43d91
Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_6_56_08_PM_8cdce92ebf
Creciente del río Pánuco supera su nivel crítico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×