Anuncia Nava subasta de predios para construir centro

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, anunció la subasta de 17 predios de un total de 2,000 en el Municipio, con el objetivo de construir un Centro de Atención Autista. Esta decisión busca obtener recursos para ofrecer atención gratuita a niños y jóvenes con autismo.

Los predios, ubicados en zonas industriales, no son áreas verdes y su venta permitirá financiar un proyecto social significativo para las familias de la región. La subasta pública será abierta a propuestas, y los fondos recaudados estarán destinados exclusivamente a la obra.

“Estos predios no son áreas verdes, están muy dispersos, dentro de zonas de vocación industrial y con esta subasta pública vamos a obtener recursos para un bien mayor para las familias de Santa Catarina, construiremos el gran Centro de Atención Autista para atender gratuitamente a niños y niñas, adolescentes y jóvenes autistas”.

La subasta pública está regulada por la Ley de Hacienda para los Municipios, el Código Fiscal del Estado y la Ley de Gobierno Municipal.

Se espera que muchas familias se beneficien de este centro, que proporcionará atención emocional, psicosocial y especializada.

“Muchas familias serán beneficiadas porque recibirán la atención que hoy no tienen, tendrán transporte, tendrán atención emocional, psicosocial, atención especializada para el espectro autista, estos niños y niñas, adolescentes y más santacatarinenses podrán acceder a una atención gratuita, este es el bien mayor”, agregó Nava.

