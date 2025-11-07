Anuncia Samuel cierre de más pedreras tras detectar contaminación

En una nueva cruzada contra las pedreras que realizan emisiones “sin control” al aire de la urbe regia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el cierre inminente de varios establecimientos tras detectar columnas de polvo saliendo de estos establecimientos durante un recorrido improvisado por el Periférico.

En redes sociales, el mandatario dijo que por lo menos son cinco las pedreras que él vio, que contaminan “a lo desgraciado”.

“Esto es un verdadero desastre”, dijo García en videos grabados al salir de un evento en el municipio de García.

"Saliendo de evento de García me vine por el Periférico y vi cinco pedreras completamente fuera de norma y emitiendo partículas a lo desgraciado. Ya le dije a la División Ambiental que tiene que cerrarlas, esto ya es demasiado”, expresó.

De acuerdo con sus propias palabras, las inspecciones derivarán en cierres este fin de semana si las empresas no corrigen sus procesos ni instalan los domos y filtros exigidos por la ley ambiental.

“Ya es mucho, ya me tienen cansado, no me importa que se afecte su economía, la salud de Nuevo León está por encima”, añadió el mandatario.

El gobernador dijo que el problema de la contaminación se agudiza en tiempo de frío debido a la inversión térmica y aun así los pedreros no ayudan cumpliendo con lo que marcan los protocolos.

"Ya le dije a la División Ambiental que tiene que cerrarlas, esto ya es demasiado, de por sí con la inversión térmica todo se queda saturado, concentrado porque no hay viento y estas cinco pedreras aventando partículas a lo desgraciado.

O se ponen las pilas y se regularizan y ponen los domos y todo lo que por ley tienen que evitar partículas o se cierran”, indicó.

Persisten episodios de contaminación en el área metropolitana

El anuncio ocurre en medio de un incremento en los reportes de mala calidad del aire en Monterrey y su zona conurbada, sin que el Gobierno estatal haya presentado hasta ahora un plan estructurado de supervisión ambiental o un padrón público actualizado de las pedreras sancionadas.

Aunque García ha realizado varios cierres simbólicos desde 2022, los episodios de contaminación visibles y las denuncias vecinales continúan, por lo que el nuevo anuncio reabre el debate sobre si las medidas ambientales del Estado son realmente preventivas o meramente reactivas.

Apenas el martes, la Asociación de Extractores de Caliza habían anunciado la reanudación de actividades tras semanas de paro para evitar acciones del estado.

Comentarios