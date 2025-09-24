Anuncia Samuel construcción de hospital en Salinas Victoria

En el marco del Cuarto Informe del alcalde Raúl Cantú de la Garza, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda confirmó que uno de los proyectos prioritarios para la zona será la construcción de un hospital en el Valle de Las Salinas.

"Llevamos unos meses platicando para hacer realidad el traer un hospital al Valle de Las Salinas y hoy les comento que lo vamos a hacer en Salinas Victoria, felicidades, se lo merecen”, afirmó el mandatario estatal, al destacar que el crecimiento del municipio demanda mayor infraestructura de salud.

Avances en movilidad y seguridad

García recordó que, además de la salud, la movilidad y la seguridad son ejes fundamentales de su gobierno.

“Así como se ha logrado la seguridad, así como se ha mejorado la movilidad, así como han llegado los nuevos camiones verdes, vienen las nuevas carreteras pues también la salud es clave”, aseguró.

Además, el mandatario subrayó la colaboración con el municipio en distintos proyectos:

“Estamos remodelando la 1 Norte y hoy empezamos también a remodelar la Laredo”, precisó.

Reducción de delitos y fortalecimiento del C4

Por otra parte, el mandatario celebró los avances en seguridad registrados en la localidad.

“Estamos trabajando también por la seguridad, me consta porque en este año Salinas ha reducido el 80 por ciento de delitos”, destacó.

Asimismo, reconoció la inversión municipal en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), el cual permitirá reforzar la vigilancia y atraer nuevas inversiones.

“Esa inversión que hacen en el C-4 cuenta con nosotros porque va a brindar aún más para que haya paz, para que haya seguridad, para que haya más inversión”, puntualizó.

