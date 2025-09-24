Cerrar X
nuevo_leon_hospital_construccion_92c6ce48e6
Nuevo León

Anuncia Samuel construcción de hospital en Salinas Victoria

Durante el Cuarto Informe de Gobierno del alcalde de Salinas Victoria, Samuel García anunció la construcción de un hospital en el Valle de Las Salinas

  • 24
  • Septiembre
    2025

En el marco del Cuarto Informe del alcalde Raúl Cantú de la Garza, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda confirmó que uno de los proyectos prioritarios para la zona será la construcción de un hospital en el Valle de Las Salinas.

"Llevamos unos meses platicando para hacer realidad el traer un hospital al Valle de Las Salinas y hoy les comento que lo vamos a hacer en Salinas Victoria, felicidades, se lo merecen”, afirmó el mandatario estatal, al destacar que el crecimiento del municipio demanda mayor infraestructura de salud.

Avances en movilidad y seguridad

García recordó que, además de la salud, la movilidad y la seguridad son ejes fundamentales de su gobierno.

“Así como se ha logrado la seguridad, así como se ha mejorado la movilidad, así como han llegado los nuevos camiones verdes, vienen las nuevas carreteras pues también la salud es clave”, aseguró.

image00004.jpeg

Además, el mandatario subrayó la colaboración con el municipio en distintos proyectos:

“Estamos remodelando la 1 Norte y hoy empezamos también a remodelar la Laredo”, precisó.

image00003.jpeg

Reducción de delitos y fortalecimiento del C4

Por otra parte, el mandatario celebró los avances en seguridad registrados en la localidad.

“Estamos trabajando también por la seguridad, me consta porque en este año Salinas ha reducido el 80 por ciento de delitos”, destacó.

image00005.jpeg

Asimismo, reconoció la inversión municipal en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), el cual permitirá reforzar la vigilancia y atraer nuevas inversiones.

“Esa inversión que hacen en el C-4 cuenta con nosotros porque va a brindar aún más para que haya paz, para que haya seguridad, para que haya más inversión”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_c07fea977c
Promete Samuel García bachear avenidas de NL antes del Mundial
Whats_App_Image_2025_09_17_at_9_13_30_PM_aef2cd4359
Abandera Samuel a delegación NL que va a la Paralimpiada Nacional
Whats_App_Image_2025_09_14_at_9_37_15_PM_dc912c133a
Participa Samuel en cabalgata para preservar tradiciones locales
publicidad

Últimas Noticias

amores_perros_a9b356d3dc
Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes
EH_UNA_FOTO_c79345b723
Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T141821_264_452b323103
¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×