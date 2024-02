Anuncia Samuel creación de Procuraduría de Defensa de las Mujeres

Para que no se repitan hechos violentos como los del 2022 a manos de Fuerza Civil, y para garantizar la no discriminación y no violencia contra las mujeres, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, anunció la creación de la Procuraduría de Defensa de las Mujeres.

En esta, dijo, se invertirán $25 millones de pesos para que arranque operaciones en este 2024.

“Gracias al trabajo de estas mesas, vamos a crear la Procuraduría de Defensa de las Mujeres, que inicia sus funciones ya”, sostuvo.

Esta brindará atención y representación jurídica a mujeres y víctimas de violencia, además; será reforzada con la Red Estatal de Refugios y Centros Violeta.

Asimismo, ante la negativa del Congreso Local para la instalación Comisión de Inclusión y No Discriminación, el gobierno estatal designó un presupuesto desde el 2022 para avanzar en el tema de protección a grupo vulnerables y anunció el lanzamiento de la convocatoria para instalar el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (COPRED).

“Con ello, a partir de ya; Nuevo León tendrá un organismo con autonomía jurídica y administrativa para acompañar y dar seguimiento a los casos de discriminación en el estados”, sostuvo.

Una vez terminada la convocatoria, será enviada al Congreso con la esperanza de que sea analizada y aprobada.

