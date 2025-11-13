Anuncian primer lactario fuera de NL; estará en Puebla

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, encabezó la inauguración de los lactarios 119 y 120 en una empresa en Montemorelos, donde se anunció que uno de estos nuevos espacios será enviado a la planta de la misma compañía en Puebla, traspasando por primera vez las fronteras de la entidad.

Rodríguez, entusiasta por la expansión, subrayó que los lactarios permiten a las mujeres ejercer su maternidad sin dejar de lado su vida laboral.

"Quiero agradecer a la empresa Del Monte por sumarse a esta red de espacios de lactancia... Un lactario estará aquí en la planta de Nuevo León y otro va a la planta de Puebla y me emociona mucho porque esta red de lactarios ya traspasó las fronteras de Nuevo León y es el primero fuera del estado", afirmó Rodríguez.

Tras iniciar la gira de trabajo por la región citrícola, el gobernador Samuel García Sepúlveda felicitó a Mariana Rodríguez y a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, por el impulso de esta creciente red de lactarios.

"Felicidades porque ya van 120 lactarios y uno, vamos a poner el ejemplo, vamos a mandarlo a Puebla, eso habla muy bien de Nuevo León", expresó el mandatario, destacando el progreso en salud, bienestar y apoyo a las mujeres.

El gobernador detalló que el compromiso con las mujeres es integral, mencionando el crecimiento de otras políticas públicas como las 120 estancias infantiles activas, la ampliación de escuelas de tiempo completo, el programa universal "Cuidar tu Salud", que ya beneficia a un millón 200 mil neoloneses y la próxima entrega del programa "Ayudemos" en Montemorelos, que ofrece 2 mil pesos mensuales a mujeres.

