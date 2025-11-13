Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_36_39_PM_06e2a4a438
Nuevo León

Anuncian primer lactario fuera de NL; estará en Puebla

Mariana Rodríguez inauguró los lactarios 119 y 120 en una empresa en Montemorelos y anunció que uno será enviado a la planta de la misma compañía en Puebla

  • 13
  • Noviembre
    2025

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, encabezó la inauguración de los lactarios 119 y 120 en una empresa en Montemorelos, donde se anunció que uno de estos nuevos espacios será enviado a la planta de la misma compañía en Puebla, traspasando por primera vez las fronteras de la entidad.

Rodríguez, entusiasta por la expansión, subrayó que los lactarios permiten a las mujeres ejercer su maternidad sin dejar de lado su vida laboral.

"Quiero agradecer a la empresa Del Monte por sumarse a esta red de espacios de lactancia... Un lactario estará aquí en la planta de Nuevo León y otro va a la planta de Puebla y me emociona mucho porque esta red de lactarios ya traspasó las fronteras de Nuevo León y es el primero fuera del estado", afirmó Rodríguez.

Tras iniciar la gira de trabajo por la región citrícola, el gobernador Samuel García Sepúlveda felicitó a Mariana Rodríguez y a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, por el impulso de esta creciente red de lactarios.

"Felicidades porque ya van 120 lactarios y uno, vamos a poner el ejemplo, vamos a mandarlo a Puebla, eso habla muy bien de Nuevo León", expresó el mandatario, destacando el progreso en salud, bienestar y apoyo a las mujeres.

El gobernador detalló que el compromiso con las mujeres es integral, mencionando el crecimiento de otras políticas públicas como las 120 estancias infantiles activas, la ampliación de escuelas de tiempo completo, el programa universal "Cuidar tu Salud", que ya beneficia a un millón 200 mil neoloneses y la próxima entrega del programa "Ayudemos" en Montemorelos, que ofrece 2 mil pesos mensuales a mujeres.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T124746_314_70864bb36c
Incineran más de 370 kilos de droga decomisada en Apodaca
INFO_7_UNA_FOTO_1_5a663cd6a7
Se registra volcadura en San Pedro; hay un lesionado
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×