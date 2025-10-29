Apagones en Monterrey por fuertes vientos del Frente Frío 11

Durante la madrugada de este miércoles, diversas colonias del área metropolitana de Monterrey se quedaron sin servicio de energía eléctrica, luego de que las intensas rachas de viento provocadas por la llegada del Frente Frío número 11 ocasionaran daños en transformadores y cableado.

Vecinos reportaron cortes de luz, chispazos y cortocircuitos en distintos puntos de la ciudad. En redes sociales circularon videos captados sobre la avenida Paseo de la Amistad, en la colonia Monte Real Infonavit, donde un transformador cayó y posteriormente explotó, iluminando por segundos la zona con un fuerte destello.

En el municipio de Guadalupe, habitantes de la colonia Cañada Blanca alertaron sobre un poste que hacía corto circuito y cuyos cables quedaron tendidos sobre el pavimento. En el mismo punto, sobre la calle Mazapil, entre Momax y Miguel Auza, se encontraba estacionado un camión con tanque de gas, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de una posible explosión.

Asimismo, en Juárez se registraron apagones en distintos sectores, mientras que usuarios reportaron en redes sociales variaciones de voltaje y fallas en el suministro eléctrico durante la madrugada.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja desde primeras horas de la mañana en la reparación de las líneas y transformadores afectados, con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas más afectadas.

