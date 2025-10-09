Cerrar X
Aplican protocolos por alza de casos de violencia escolar en NL

Dependiendo de investigaciones internas, se puede optar por el cambio de plantel de los estudiantes involucrados para garantizar su derecho a la educación

  • 09
  • Octubre
    2025

Ante la difusión de varios casos de violencia escolar que se han viralizado en redes sociales durante las últimas semanas, el secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura García, aseguró que la dependencia ya tiene conocimiento de los hechos y que se están aplicando los protocolos establecidos para atender este tipo de situaciones.

El funcionario estatal explicó que, al tratarse de menores de edad, en su mayoría estudiantes de secundaria y preparatoria, el primer paso es establecer contacto con los padres de familia y notificar a las autoridades escolares correspondientes.

“En las guías operativas nuestras se encuentra un reglamento de disciplina escolar, el cual debe aplicarse de manera inmediata por parte del maestro con los alumnos o alumnas involucrados. Antes que nada, se debe llamar a los padres de familia porque hay que recordar que son menores de edad”, señaló Paura García.

Indicó que, dependiendo de los resultados de las investigaciones internas, una de las medidas puede ser el cambio de plantel, siempre con el conocimiento y consentimiento de los padres, y garantizando el derecho del estudiante a continuar con su educación.

El secretario destacó que el tema fue abordado recientemente en el Consejo Técnico Escolar donde se hizo hincapié en la prevención de la violencia dentro de las aulas con los docentes.

“Nos centramos precisamente en la violencia escolar, pero desde un enfoque preventivo, para apoyar a nuestros maestros ante la diversidad de conductas que se presentan. Lo importante es aplicar los protocolos de seguridad y disciplina que ya están establecidos en las guías operativas”, añadió.

Paura García señaló que la Secretaría de Educación está trabajando para identificar si los incidentes ocurren dentro o fuera de los planteles, pues en algunos casos las peleas se registran en las inmediaciones de las escuelas.

“Muchas veces los reportes que recibimos son de hechos que suceden a una cuadra o fuera del colegio, pero en todos los casos estamos actuando y dando seguimiento”, puntualizó.


