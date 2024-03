Apoya Estado a rutas para renovar camiones viejos

El gobernador Samuel García inició el programa de apoyo a las rutas de transporte público para que renueven sus flotillas propias, principalmente las que tienen camiones viejos y/o mayores a diez años de antigüedad.

En un año, las empresas transportistas renovarán mil unidades y en el próximo año otras mil.

El compromiso es que para mayo del 2026, cuando Nuevo León sea sede del Mundial de Futbol, ya haya en la calle 5 mil camiones completamente nuevos, incluyendo los 2 mil 200 de Muevo León y los de las flotillas propias de las rutas que se vayan renovando.

El programa aplica para las unidades que no están aún en el programa de Pago por Kilómetro, sistema en el que el Estado apoya a las rutas camioneras entregándoles unidades nuevas de Muevo León, que la propia autoridad rentó a una empresa internacional.

Este miércoles, el mandatario estatal firmó con los empresarios el acuerdo de colaboración "Renovación de la Flota de Transportistas", en los talleres de Grupo Lazcano, que entre otras opera la Ruta 1.

La ayuda estatal consiste en interceder para que las empresas consigan financiamientos.

Además, las apoyará con los anticipos financieros.

Los transportistas tienen la libertad de elegir a quién le compran las unidades, pero estas deberán de ser nuevas, modernas, inclusivas, con clima, Internet, botón de pánico, bajas emisiones, y todos los demás beneficios que tienen los camiones del Muevo León.

Además, entrarán al sistema de tarifa, pago único, y al software para que el pasajero pague vía celular con un QR.

Pronto se estrenará un software para monitorear desde su celular por dónde viene el camión más próximo, para evitar larga espera en la calle.

El gobernador explicó los avances de la modernización de todo el sistema de transporte urbano.

"Ya el gobierno adquirió 2 mil 200 unidades, ya están aquí, ya están funcionando, y hoy anunciamos ir por otras mil, pero ya en un esquema tradicional donde el transportista renueva", detalló.

Aseguró que su gobierno resolverá en definitiva el problema del transporte urbano.

"Hoy podemos ver la gran diferencia que hay entre los 2 mil 200 camiones que urgían para el déficit. Y la gente lo reconoce. En la encuesta de "Cómo Vamos, Nuevo León" reconocen los nuevos camiones. En las redes, en la calle, te dicen: "Qué bonitos, pero faltan" o "Qué bonitos, pero esa ruta no me llega". Y es la verdad: la otra mitad de rutas seguimos teniendo camiones, no voy a decir obsoletos, pero ya por norma están a nada de dejar de ser funcionales", dijo.

