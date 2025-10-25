Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios
La dependencia, encabezada por Martha Herrera, apoyó a la familia Luna Velázquez, que perdió su casa en el sur de Monterrey y a las afectadas en Zimix
La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, brindó apoyo a familias que resultaron afectadas por recientes incendios en Monterrey y Santa Catarina.
En la colonia Revolución Proletaria, al sur de Monterrey, se atendió a la familia Luna Velázquez, cuya vivienda sufrió pérdida total.
La dependencia gestionó la reposición de documentos oficiales como actas de nacimiento e INE, y entregó colchonetas y kits alimenticios en coordinación con el comedor comunitario de la zona. Además, se canalizó ropa y calzado a través de Cáritas de Monterrey.
En Santa Catarina, personal de la Secretaría visitó las colonias Jardines de Santa Catarina y Zimix, entregando colchonetas, paquetes alimenticios, kits de limpieza y agua a las familias afectadas.
La Secretaría mantiene acompañamiento permanente a quienes tuvieron mayores pérdidas y pone a disposición el número 070 para atención personalizada.
