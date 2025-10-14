Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_14_at_9_32_29_PM_2cbcc0a12e
Nuevo León

Apoya PCNL a 450 familias damnificadas en primer día en Veracruz

PCNL utilizó su helicóptero para trasladar despensas, agua y personal de CFE, para la asistencia a la comunidad de Oviedo en el primer día de apoyo humanitario

  • 14
  • Octubre
    2025

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) concluyó con éxito el primer día de un despliegue de apoyo humanitario crucial en la Comunidad Oviedo, en Pánuco, Veracruz, una zona gravemente afectada por inundaciones recientes derivadas de intensas lluvias y el desbordamiento de ríos.

El equipo compuesto por elementos operativos y equipos especializados contó con el apoyo fundamental de su helicóptero para llevar a cabo las labores de rescate y entrega de víveres en esta comunidad vulnerable.

Durante esta jornada, el helicóptero de PCNL se utilizó para el traslado aéreo y la entrega eficiente de despensas, recolectadas por el estado de Veracruz, a las familias afectadas. El apoyo transportado incluyó 450 despensas y 20 garrafones de agua de 20 litros.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 9.32.29 PM.jpeg

Además del apoyo logístico para la entrega de víveres, la aeronave facilitó el traslado de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar los trabajos de restablecimiento del servicio de energía eléctrica en la comunidad de Oviedo.

Este apoyo aéreo de Protección Civil Nuevo León resulta fundamental, ya que permite hacer llegar los víveres a las familias en zonas de difícil acceso debido a las inundaciones. 

WhatsApp Image 2025-10-14 at 9.37.34 PM.jpeg

La utilización del helicóptero de PCNL garantiza que estas acciones se realicen en un menor tiempo y con mayor facilidad, agilizando la respuesta a la emergencia.

Las labores del día se realizaron en coordinación estrecha con diversas corporaciones locales y estatales, incluyendo helicóptero y elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Pánuco, Protección Civil del Estado de Veracruz y Cruz Roja.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 9.38.32 PM.jpeg

Se anunció que este miércoles, a primera hora, se reactivará el apoyo por parte de Protección Civil Nuevo León para continuar asistiendo a las comunidades que lo requieran, siempre bajo la coordinación de las autoridades locales.


